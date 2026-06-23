IKEA Canada dévoile la « cuisine Un plat à une cuillère » chez IKEA Burlington en collaboration avec le Woodland Cultural Centre

Guidée par sa vision d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, IKEA Canada poursuit son engagement en matière de réconciliation avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis. La cuisine Un plat à une cuillère marque une étape clé en tant que cinquième espace conçu par des Autochtones, et le premier entièrement consacré à la cuisine. Inspirée du concept « Un plat à une cuillère », elle reflète des principes de partage et de responsabilité collective afin d'assurer qu'il y en ait pour tous, aujourd'hui et pour les générations futures. Cœur de la maison, la cuisine est un lieu significatif de connexion, de réflexion et de responsabilité partagée.

« Chez IKEA Canada, la réconciliation n'est pas une initiative ponctuelle, mais un parcours de longue haleine, ancré dans notre engagement envers l'égalité, la diversité et l'inclusion, a déclaré John Williams, responsable ÉDI chez IKEA Canada. Cette cuisine est bien plus qu'une salle d'exposition ; c'est un lieu de dialogue, d'apprentissage et de communauté. Elle témoigne de notre volonté constante d'écouter, de bâtir des relations porteuses de sens et de poser des gestes réfléchis et durables aux côtés de nos partenaires autochtones, dans le respect, l'authenticité et une compréhension partagée. »

La cuisine a été cocréée avec le Woodland Cultural Centre afin de refléter des perspectives autochtones authentiques et une intégrité culturelle. La collaboration a été enrichie par des échanges avec des membres des communautés des Six Nations of the Grand River et des Mississaugas of the Credit First Nation, notamment des visites à domicile qui ont permis aux collaborateurs d'approfondir leur compréhension des traditions et des modes de vie. Inspirée par ces expériences, la salle d'exposition intègre des éléments tels qu'un rangement pour l'équipement de chasse, des présentations de grains et de semences, ainsi que des récits autochtones sur la vie à la maison intégrés à l'ensemble de l'installation.

« La cuisine "Un plat à une cuillère" est une invitation ouverte à apprendre et à tisser des liens avec les peuples autochtones locaux, et nous espérons qu'elle vous donnera envie de nous rendre visite au Woodland Cultural Centre, a déclaré Jake Jamieson, directeur artistique du Woodland Cultural Centre. Cette collaboration avec IKEA Canada et le magasin de Burlington est un excellent exemple de partenariats porteurs avec les communautés autochtones, où nous avons l'occasion de partager nos histoires et notre relation avec nos voisins de manière positive et rassembleuse. »

Ce travail s'inscrit dans la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de IKEA Canada, lancée en 2021 en réponse à l'appel à l'action no 92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Cette stratégie repose sur trois piliers clés : apprentissage et éducation, conversation et amplification du message, et réciprocité avec les communautés autochtones.

La cuisine Un plat à une cuillère illustre comment le design peut refléter la responsabilité, le respect et la communauté, en mettant de l'avant des récits ancrés dans les enseignements haudenosaunee et anichinabés qui invitent à réfléchir à la responsabilité partagée. Dans la continuité d'espaces conçus par des Autochtones à travers le Canada, notamment à Winnipeg, Richmond, Toronto, Beauharnois, Halifax, Edmonton, Calgary et Coquitlam, cette installation intègre les voix autochtones à l'expérience quotidienne IKEA. Lancée pendant le Mois national de l'histoire autochtone, elle réaffirme l'engagement de IKEA Canada à honorer les cultures autochtones et à faire progresser la réconciliation, tel que défini dans sa stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones sur fr.IKEA.ca.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut se les procurer. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 12 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le http://fr.IKEA.ca.https://publicera.ingka.com/ca/en/IKEA.ca

À PROPOS DU WOODLAND CULTURAL CENTRE

Le Woodland Cultural Centre (WCC) a été fondé en octobre 1972, sous la direction de l'Association of Iroquois and Allied Indians, à la suite de la fermeture de l'Institut Mohawk (MI), un pensionnat autochtone. À ses débuts, le WCC se consacrait à la collecte de recherches et d'artefacts afin de constituer ses collections de bibliothèque et de musée ; il a élargi ses activités aux arts en 1975, puis au programme linguistique en 1984. Avec plus de 50 000 artefacts dans sa collection muséale, le Centre est l'un des plus importants établissements au Canada gérés et administrés par les Premières Nations. Le WCC a pour mission de préserver, de promouvoir et de renforcer les langues, les cultures, les arts et l'histoire autochtones, en donnant vie à l'histoire du peuple Hodinohsho:ni des forêts de l'Est grâce à des expositions et des programmes novateurs. Forte de son expertise historique et de ses liens étroits avec les communautés, l'organisation joue un rôle clé dans la transmission des connaissances et l'apprentissage par le biais de ses programmes, notamment en muséologie, en langues, en éducation, en bibliothèque et en arts.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Pour les requêtes médiatiques : Marisa Ferreira, Responsable Communications corporatives chez, IKEA Canada [email protected]