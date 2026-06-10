Avis aux médias - IKEA Montréal et Moment Factory joignent leurs forces sur un nouveau projet unique

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 IKEA Montréal annonce la réouverture officielle de son halte-garderie le Småland sous un tout nouveau format et concept unique au monde.

IKEA Montréal et Moment Factory joignent leurs forces sur un nouveau projet unique.

Ce tout nouveau Småland offrira une expérience immersive et digitale signée par la compagnie montréalaise Moment Factory.

L'union entre IKEA Montréal et Moment Factory a commencé par une idée ludique et s'est rapidement développée autour d'une vision commune : le jeu peut être bien plus que ce qu'il est traditionnellement perçu, et il s'étend au-delà des activités dites spécifiques.

C'est dès le 19 juin prochain que le Småland ouvrira les portes à ses premiers petits visiteurs.

Quand : 18 juin 2026

Nous procéderons en deux vagues pour la visite des nouveaux lieux.

La première vague sera offerte aux médias souhaitant venir avec leurs enfants pour expérimenter le nouvel espace.

Vague 1

9h30 - Arrivée avec vos enfants

10h00 - Présentation de ce concept unique par IKEA Montréal et Moment Factory

10h30 - Test des nouveaux jeux

11h00 - Possibilité de faire des entretiens avec le porte-parole de IKEA et Moment Factory

Vague 2

11h30 - Arrivée des médias

12h00 - Présentation de ce concept unique par IKEA Montréal et Moment Factory

12h30 - Test des nouveaux jeux

13h00 - Possibilité de faire des entretiens avec le porte-parole de IKEA et Moment Factory

Qui :

Eve-Catherine Métras Mathieu Leblanc Thomas Pintal Responsable des Communications Directeur des Relations clients Multimedia Show Director IKEA Montréal IKEA Montréal Moment Factory

Où :

IKEA Montréal

9191 Boulevard Cavendish

Saint-Laurent, Québec

H4T 1M8

*Merci de vous présenter à l'entrée principale du magasin.

Documentation pour les médias

Press release to be added when ready.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Personne chargée des relations avec les médias (sur place et pour réserver des entrevues) : Eve-Catherine Métras, Responsable des communications, IKEA Montréal, [email protected]