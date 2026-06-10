Avis aux médias - IKEA Montréal et Moment Factory joignent leurs forces sur un nouveau projet unique

Nouvelles fournies par

IKEA Canada Limited Partnership

10 juin, 2026, 11:41 ET

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 IKEA Montréal  annonce la réouverture officielle de son halte-garderie le Småland sous un tout nouveau format et concept unique au monde.

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IKEA Montréal et Moment Factory joignent leurs forces sur un nouveau projet unique.
IKEA Montréal et Moment Factory joignent leurs forces sur un nouveau projet unique.

  • Ce tout nouveau Småland offrira une expérience immersive et digitale signée par la compagnie montréalaise Moment Factory.
  • L'union entre IKEA Montréal et Moment Factory a commencé par une idée ludique et s'est rapidement développée autour d'une vision commune : le jeu peut être bien plus que ce qu'il est traditionnellement perçu, et il s'étend au-delà des activités dites spécifiques.
  • C'est dès le 19 juin prochain que le Småland ouvrira les portes à ses premiers petits visiteurs.

Quand : 18 juin 2026

Nous procéderons en deux vagues pour la visite des nouveaux lieux.

La première vague sera offerte aux médias souhaitant venir avec leurs enfants pour expérimenter le nouvel espace.

Vague 1

  • 9h30 - Arrivée avec vos enfants
  • 10h00 - Présentation de ce concept unique par IKEA Montréal et Moment Factory
  • 10h30 - Test des nouveaux jeux
  • 11h00 - Possibilité de faire des entretiens avec le porte-parole de IKEA et Moment Factory

Vague 2

  • 11h30 - Arrivée des médias
  • 12h00 - Présentation de ce concept unique par IKEA Montréal et Moment Factory
  • 12h30 - Test des nouveaux jeux
  • 13h00 - Possibilité de faire des entretiens avec le porte-parole de IKEA et Moment Factory

Qui :

Eve-Catherine Métras  

Mathieu Leblanc 

Thomas Pintal

Responsable des Communications

Directeur des Relations clients     

Multimedia Show Director

IKEA Montréal 

IKEA Montréal  

Moment Factory

 :

IKEA Montréal
9191 Boulevard Cavendish
Saint-Laurent, Québec
H4T 1M8

*Merci de vous présenter à l'entrée principale du magasin.

Documentation pour les médias

Press release to be added when ready.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Personne chargée des relations avec les médias (sur place et pour réserver des entrevues) : Eve-Catherine Métras, Responsable des communications, IKEA Montréal, [email protected]

Profil de l'entreprise

IKEA Canada Limited Partnership