Meilleur mois à vie pour la Outback; bond de 78 % par rapport à novembre dernier

Augmentation des ventes mensuelles de 13,8 % par rapport à novembre 2021

MISSISSAUGA, ON, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer que la Outback a réalisé son meilleur mois à vie avec la vente de 1 424 unités. Il s'agit d'une augmentation de 4,6 p. 100 par rapport au précédent mois record d'avril 2022 et d'une augmentation de 78 p. 100 par rapport à novembre 2021. Dans l'ensemble en novembre 2022, Subaru Canada a vendu au détail 3 881 unités, soit une augmentation de 13,8 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier.

La Outback 2023 a récemment reçu de la part de l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+, recevant ainsi une mention PCS ou supérieure pour une 15e année de suite. Actualisée pour le millésime 2023, la Outback adopte une nouvelle allure, de nouvelles versions et de nouvelles technologies embarquées.

Les Subaru Forester, Legacy et WRX ont chacune enregistré des ventes supérieures à celles du même mois l'an dernier. Novembre 2022 a aussi marqué le premier mois de vente mondiale de la Solterra, le tout nouveau VUS électrique signé Subaru.

« Nous avons travaillé fort en novembre et avons continué d'offrir à notre clientèle une expérience de première classe », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Avec l'arrivée des modèles 2023, notamment de la Outback actualisée et de la toute nouvelle Solterra, nous proposons des produits primés dont les Canadiens apprécient la qualité, la sécurité et les performances. »

