Troisième meilleur mois de juillet de tous les temps

Subaru enregistre des ventes au détail de 5 316 unités en juillet

La Crosstrek réalise son meilleur mois de juillet à vie, alors que les ventes de BRZ, d'Impreza et de WRX sont en hausse par rapport à la même période l'an dernier.

MISSISSAUGA, ON, le 8 août 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a conclu le mois de juillet en force, avec des ventes au détail de 5 316 unités. Ce résultat représente un gain de 0,7 % par rapport à la même période l'an dernier (MPAD), le mois de juillet 2025 devenant le troisième meilleur mois de juillet de l'histoire de SCI. Subaru Canada a écoulé 44 828 unités, soit une hausse impressionnante de 9,4 % par rapport à la même période en 2024.

La Crosstrek a pris la tête avec un mois de juillet record, preuve qu'elle continue d'attirer la faveur des conducteurs canadiens. Ce VUS au format idéal continue de séduire les Canadiennes et Canadiens grâce à ses caractéristiques de sécurité évoluées et à sa traction intégrale symétrique à prise constante, livrées de série. Les BRZ, Impreza et WRX ont elles aussi surpassé leurs résultats de juillet 2024, ce qui témoigne de la solide impulsion qui porte l'ensemble de la gamme.

« Nous sommes fiers de notre croissance soutenue et de la vigueur de notre gamme de produits », affirme Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « L'engagement de notre réseau de concessionnaires envers l'excellence et la satisfaction de la clientèle continue d'être le moteur de notre succès. »

Juillet 2025 5 316 Réel pour le mois 5277 Année précédente (même mois) 39 Écart 0,7 % MÀCJ c. MPAD 44828 2025 AÀCJ 40963 2024 AÀCJ 3865 Écart 9,4 % AÀCJ c. MPAD 5316 T3 2025 5 277 T3 2024 39 Écart 0,7 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez @SubaruCanada sur les médias sociaux.

