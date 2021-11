Les distinctions Meilleures valeurs retenues décernées par Canadian Black Book récompensent les véhicules qui ont conservé le pourcentage le plus élevé du PDSF d'origine après quatre ans. Il s'agit de renseignements précieux pour les consommateurs lorsqu'on sait que la dépréciation constitue la dépense la plus importante pour le propriétaire d'un véhicule. Pour novembre 2021, le programme des distinctions a analysé les voitures, camions et VUS 2018 dans 19 catégories.

« Offrir des produits durables à notre clientèle a toujours fait partie de notre planification stratégique », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « De tels prix confirment l'atteinte de nos objectifs. »

Actualisée et enrichie de la nouvelle version Outdoor, la Subaru Crosstrek 2021 a été nommée Véhicule utilitaire compact canadien de l'année 2021 par l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC), ainsi que MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ (modèles équipés de la technologie EyeSight et de phares spécifiques) par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

Au sujet de Canadian Black Book

Depuis 60 ans, Canadian Black Book offre à l'industrie automobile canadienne une source d'information à la fois fiable et impartiale sur la valeur des véhicules. Aujourd'hui, CBB est devenu un fournisseur de données de premier plan en matière d'évaluation de véhicules, de prévisions de la valeur résiduelle et de décodage de NIV. Les outils et l'information de Canadian Black Book sont considérés comme « l'autorité » en matière de valeur des véhicules, non seulement par les concessionnaires et les constructeurs automobiles, mais aussi par les secteurs de la location, du financement, de l'assurance et de la vente en gros. En 2020, Canadian Black Book a lancé son service Enhanced Vehicle Matching (EVM), une technologie qui permettra à l'industrie de décoder de façon plus uniforme les NIV à 17 chiffres et de les jumeler à un ensemble spécifique de caractéristiques afin de pouvoir faire une évaluation plus précise de chaque véhicule.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines à zéro enfouissement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]

Liens connexes

http://www.pr.subaru.ca