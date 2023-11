Subaru a vendu 4 796 unités en octobre

Meilleur mois à vie pour la Crosstrek

Meilleur octobre à vie pour la BRZ

Les ventes pour l'année en cours sont en hausse de 22 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer que la Crosstrek a réalisé son meilleur mois à vie avec la vente de 2 984 unités en octobre. La Crosstrek figure depuis longtemps parmi les favorites des Canadiens en raison de sa taille idéale et de son attitude prête à l'aventure.

En octobre, Subaru Canada a vendu 4 796 unités, un bond de 19,8 p. 100, ou de 792 unités, par rapport à octobre 2022. Grandement porté par la Crosstrek, le succès des ventes de ce mois-ci est aussi attribuable à la BRZ qui a signé son meilleur octobre à ce jour.

Entièrement nouvelle pour 2024, la Crosstrek continue de séduire les acheteurs grâce à son confort raffiné, son nouveau design audacieux et sa généreuse liste de caractéristiques de série. Récemment lancée, la Crosstrek Wilderness enrichit la gamme en tant que Crosstrek la plus robuste et la plus prête pour l'aventure jamais construite.

La BRZ continue de procurer une expérience palpitante au volant avec un centre de gravité bas, une propulsion et un moteur Subaru BOXER de 228 chevaux. Il s'est vendu 92 BRZ en octobre, le meilleur octobre à ce jour.

À ce jour, Subaru Canada a vendu 44 663 unités en 2023, soit une augmentation de 22 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier. Ce résultat se traduit par une augmentation de 8 049 Subaru vendues sur la même période en 2022.

« La Crosstrek a réalisé un mois d'octobre exceptionnel », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Subaru Canada Inc. « C'est de plus en plus encourageant de poursuivre le dernier trimestre de 2023 avec de fortes ventes mensuelles, en fournissant aux Canadiens des véhicules dotés d'une sécurité, de capacités et d'une fiabilité inégalées dans leur catégorie. »





Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

