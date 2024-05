TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - Des représentants du congrès SFCanada 2024 se sont joints à Sofia Petrossian, directrice, Financement structuré, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner la tenue de l'édition 2024 du congrès de la Structured Finance Association.

La Structured Finance Association ouvre les marchés Mercredi 22 mai 2024

La SFA compte plus de 370 institutions membres. Grâce à l'adhésion de tous ces cabinets comptables, maisons de courtage, intermédiaires financiers de différents secteurs, investisseurs, émetteurs, fournisseurs de TI, cabinets d'avocats, assureurs hypothécaires, établissements financiers de moindre envergure, agences de notation, agents de services et fiduciaires, la SFA est le principal porte-parole du secteur de la titrisation.

Son mandat consiste à favoriser la croissance de l'économie réelle, à améliorer la situation de particuliers, de familles, d'entreprises et de collectivités, à faciliter l'accès au crédit des personnes ayant besoin de financement pour atteindre un objectif important (éducation, achat d'une propriété ou d'un véhicule, démarrage d'entreprise) ou pour consolider une dette, à assurer le maintien de mesures essentielles visant à protéger les consommateurs et le système financier, à permettre un dialogue constructif entre les intervenants du marché financier, les décideurs politiques et le public, ainsi qu'à faire valoir la distinction entre le risque inhérent à tout marché financier et l'imprudence.

