OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Au nom du gouvernement du Canada, j'aimerais reconnaître et honorer le travail du gouvernement du Yukon et de tous les membres du Comité consultatif du Yukon lors du dévoilement de la Stratégie du Yukon sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles+ autochtones disparues et assassinées (FFADA2S+). La publication de cette stratégie est une étape importante pour mettre fin à la tragédie des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) et des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement, intersexuées et asexuées (2ELGBTQQIA). J'ai eu l'honneur d'assister virtuellement à cet événement et de partager la reconnaissance de la Journée internationale des droits de l'homme avec mes collègues les ministres Monsef et Vandal.

La Stratégie du Yukon fait partie du plan d'action national en réponse aux problèmes cernés par les appels à la justice dans le rapport final de l'Enquête nationale. Le plan du Yukon traite spécifiquement de la manière dont le territoire du Yukon lui-même va progresser au cours des 10 à 15 prochaines années. Nous les félicitons pour leur travail sur le codéveloppement et l'inclusion des familles et des survivantes au centre de leur travail. C'est vraiment un modèle dont tous les gouvernements peuvent s'inspirer.

Nous continuons à être inspirés par le travail et le leadership au Yukon. Les partenaires du Yukon sont depuis longtemps des leaders dans la lutte pour mettre fin à cette tragédie et dans la défense des familles et des survivants. L'Enquête nationale a commencé le processus de collecte de la vérité auprès des familles et des survivantes à Whitehorse, au Yukon, en 2017. Depuis lors, nous avons appris des femmes autochtones du Yukon des initiatives prometteuses menées par les communautés qui font une réelle différence sur le terrain - comme les agents de sécurité de la communauté de la Première Nation de Kwanlin Dün.

Cela nous rappelle également le travail accompli par nos partenaires dans tout le Canada et la façon dont le Yukon montre une fois de plus la voie à suivre. Le Yukon joue un rôle de premier plan à titre de coprésident du groupe de travail principal dans l'élaboration du Plan d'action national grâce à la structure du groupe de travail . Cette structure fait avancer les actions complexes, mais concrètes nécessaires pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones.

Depuis 2015, nous travaillons avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour bâtir un Canada sans violence envers les femmes, les filles, les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement, intersexuées et asexuées autochtones. Ensemble, nous continuons à répondre aux problèmes cernés dans les appels à la justice, dans le cadre de la réponse de l'ensemble du Canada au rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Nous nous engageons à honorer les grands-mères, les mères, les sœurs, les tantes, les filles, les cousines et les amies qui ont tragiquement disparu, et à favoriser la guérison des familles, des survivantes et des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le travail visant à mettre fin à la tragédie nationale des FFADA et des personnes 2ELGBTQQIA progresse bien, et nous allons faire en sorte que notre travail avec tous les partenaires débouche sur une solution efficace, durable et responsable. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter: @CouronneAutoch

Facebook: @CouronneAutoch

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Gillian Hanson, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca