La STL remporte un prix pour sa vidéo d'identité de marque-Prix Argent-catégorie Outils de communication-Société québécoise des professionnels en relations publiques

Devant ce virage à 180°, le défi était de marquer les esprits avec un message clair, assumé et percutant. Look et ambiance plus urbains, nouvelles couleurs distinctives, un ton plus familier, le tout appuyé par une trame narrative inspirante et un casting de clients et d'employés de toutes origines, styles et âges; hommes et femmes. L'ambiance musicale urbaine, la caméra à l'épaule, les animations graphiques et surtout la trame narrative résument parfaitement la vision de la STL en tout juste 50 secondes.



Manifeste pour « rendre le transport en commun hors du commun »

Au cœur de l'outil, un texte fort et inspirant. D'abord un slogan audacieux, à la fois une promesse client et l'affirmation du côté innovateur et distinctif de la STL : « Nous sommes la STL et on rend le transport en commun, hors du commun. » La formule choisie est un jeu de mots sur « commun » qui rappelle la communauté, le bien commun, nos traits communs, notre transport en commun. Outil pérenne, la vidéo continue de capter l'attention partout sur son passage et constitue désormais la signature STL. Le ton est donné pour les campagnes à venir. Nouvelle signature, nouvelles couleurs, même mission. Nous sommes la STL, et ensemble, on rend le transport en commun hors du commun.



Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« Cette vidéo incarne notre volonté d'affirmer d'une voix encore plus forte notre engagement à contribuer au mieux-être de la planète en montrant le transport collectif comme une solution logique et attrayante. La formule « Rendre le transport en commun hors du commun » est une motivation pour toute la STL de nous distinguer par la qualité de notre service. »



À propos de la Société de transport de Laval

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes au monde grâce à des projets comme le premier autobus de 40 pieds entièrement électrique à rouler en Amérique du Nord et à son système d'information aux voyageurs qui fournit à ses clients, depuis 2010, l'horaire des prochains passages de ses autobus en temps réel. En 2017, la STL a relancé son programme Engagement qualité STL, une garantie de service à la clientèle unique au pays. La même année, elle a également été la première société de transport au Canada à accepter le paiement par carte de crédit à bord de ses autobus. www.stl.laval.qc.ca.



À propos de Forsman & Bodenfors

Forsman & Bodenfors, agence d'origine suédoise, est un collectif mondial de créateurs qui œuvre pour construire les marques les plus emblématiques et les plus humaines. Forsman & Bodenfors est un nouveau nom dans l'industrie publicitaire québécoise, mais son histoire s'inscrit dans celle des communications de la province puisqu'elle fait affaire au Québec depuis 1958. Forsman & Bodenfors figure au cinquième rang des entreprises les plus innovantes de 2018, selon Fast Company. Elle a également été nommée agence à surveiller en 2019 par Ad Age. Le bureau de Montréal a accès à une expertise large et diversifiée, totalisant plus de 600 employés répartis dans sept autres bureaux : Göteborg, New York, Stockholm, Londres, Toronto, Shanghai et Singapour.

