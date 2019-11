La STL remporte un prix canadien pour sa nouvelle identité de marque

Avec de nouvelles couleurs, une banque de photos et une iconographie revampée, la nouvelle identité place l'humain au centre du message avec une direction artistique plus urbaine. La plateforme a été dévoilée en primeur auprès des employés, puis lancée auprès du grand public en juin dernier. Le concept a été créé de toutes pièces par la STL et son agence Forsman & Bodenfors et s'appuie sur plusieurs recherches et études réalisées depuis 2016.

« Rendre le transport en commun hors du commun »

La campagne de lancement de la nouvelle identité de marque est accompagnée d'une promesse aux clients de « Rendre le transport en commun hors du commun ». La formule, qui permet de distinguer les aspects innovants de notre service, peut aussi être déclinée dans des communications internes ou en recrutement de nouveaux talents en offrant une carrière « hors du commun ». La formule se veut aussi un jeu de mots qui rappelle la communauté, le bien commun, le vivre ensemble. Déclinée principalement en affichage, la campagne prend aussi la forme d'une vidéo, qui incarne le virage visuel plus urbain et qui marque aussi un ton plus audacieux dans le message. L'intention est soutenue par un texte appuyé sous forme de manifeste pour le positionnement de la STL et l'avenir du transport collectif, inspirant le grand public autant que les employés de la STL dans leur mission au quotidien.

Voir la vidéo : https://youtu.be/_rL9MDWDKDY

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« Nous sommes très fiers de ce virage autant pour sa forme visuelle que dans le changement de ton plus affirmé. Ce vent de fraîcheur et d'authenticité donne un nouveau souffle à l'ensemble de nos communications en nous permettant de mieux représenter tous les visages des Lavallois dans toute leur diversité d'âge et d'origines. La formule « Rendre le transport en commun hors du commun » est une motivation pour toute la STL de nous distinguer par la qualité de notre service et de faire tout en notre pouvoir pour augmenter l'attractivité du transport collectif. »

À propos de la Société de transport de Laval

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes au monde grâce à des projets comme le premier autobus de 40 pieds entièrement électrique à rouler en Amérique du Nord et à son système d'information aux voyageurs qui fournit à ses clients, depuis 2010, l'horaire des prochains passages de ses autobus en temps réel. En 2017, la STL a relancé son programme Engagement qualité STL, une garantie de service à la clientèle unique au pays. La même année, elle a également été la première société de transport au Canada à accepter le paiement par carte de crédit à bord de ses autobus. www.stl.laval.qc.ca.

