Amélioration de la mobilité dans le secteur John-Molson à Laval - Mise en service de la ligne de taxi collectif T06 et du nouveau service de taxi à la demande T36

LAVAL, QC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL), en collaboration avec Mobilité alternative (MOBA) et avec le soutien financier de Laval économique, annonce des améliorations à son offre de service dans le parc industriel John-Molson. Dès le 27 février, une nouvelle ligne de taxi collectif régulier T06 et un nouveau service de taxi à la demande T36 viendront répondre aux besoins en déplacement des travailleuses et travailleurs de ce secteur situé à l'ouest du territoire lavallois, au coin des autoroutes 13 et 440. Ces derniers remplacent les lignes T12 et T21 qui étaient sur appel. Il s'agit d'un projet pilote d'une durée de deux ans pour la STL.

Sur la photo : Marie-Lou Gagnon, conseillère développement des services (STL), Élisabeth Tremblay, directrice (MOBA) et Bonnet Huor, commissaire affaires internationales et main-d’œuvre (Laval économique) (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

Taxi régulier et nouveau service de taxi à la demande

La ligne de taxi collectif régulier T06 circulera sur horaire et sans réservation, comme un autobus régulier, du lundi au vendredi de 5 h 30 à 8 h 30 et de 15 h à 17 h 30. Ce faisant, nous améliorons l'accès au transport en commun pour les client×es du secteur.

Nouveauté : un service de taxi à la demande viendra compléter l'offre, une première sur le réseau de la STL! La ligne T36 sera disponible sur appel, selon une plage horaire de réservation, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h et de 17 h 30 à 23 h 30 et le samedi et dimanche, de 6 h 30 à minuit. Elle circulera dans une zone et à des arrêts bien définis, mais sans tracé déterminé. Il sera donc possible pour la clientèle de circuler directement d'un point à un autre, ce qui viendra faciliter les déplacements.

Par l'ajout de ces nouvelles lignes dont un premier service de taxi à la demande, la STL assure un service simplifié et sur mesure, tout en s'arrimant aux horaires des entreprises et de ses autobus à proximité. L'arrivée du taxi à la demande permet également de tester une forme de transport personnalisé, comme recommandé dans les pistes d'optimisation des audits de performance des sociétés de transport collectif. La clientèle peut consulter le site Web dès maintenant pour connaitre les horaires des taxis collectifs et planifier ses déplacements.

La STL, MOBA, Laval économique et le Bureau de la mobilité de la Ville de Laval travaillent sur le projet d'amélioration de la mobilité dans un secteur industriel de Laval dans le cadre du projet FRR (fond région et ruralité), financé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation depuis plus d'un an. D'autres initiatives en mobilité active sont à l'étude par la Ville de Laval afin de compléter les optimisations apportées au transport collectif.

« On constate que ce type de projet dans des zones plus enclavées et moins faciles d'accès au transport en commun régulier connait un certain succès. Dans les dernières années, plusieurs initiatives similaires nous ont permis de faire progresser l'achalandage dans ces secteurs, notamment avec l'ajout du T02 dans le secteur industriel Lite, à l'est du territoire lavallois. La mise en service d'un premier taxi à la demande confirme l'engagement de la STL à mettre sur pied des alternatives à l'automobile intéressantes et optimisées pour des travailleur×euses qui n'ont parfois pas d'autres choix que de prendre le transport collectif pour se déplacer. Je tiens à remercier MOBA et Laval économique pour leur soutien dans la poursuite de notre objectif commun, soit celui d'offrir une mobilité plus verte et plus proche des besoins des Lavalloises et Lavallois », a déclaré Christine Gauvreau, directrice exécutive - Expérience client de la STL.

« Après une première collaboration réussie dans le secteur industriel du boulevard Lite, cette nouvelle initiative avec la Ville de Laval et la STL confirme l'importance d'adapter les services de transport aux besoins des entreprises et des travailleur×euses. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large : celle d'un territoire où le transport collectif devient de plus en plus une alternative crédible et attrayante à l'auto solo », a mentionné Élisabeth Tremblay, directrice de MOBA.

« La Ville de Laval est déterminée à soutenir les entreprises et à dynamiser l'économie locale grâce à notre Stratégie lavalloise de la main-d'œuvre. L'accessibilité aux zones d'emplois est un facteur clé pour attirer et retenir les talents dont nos entreprises ont besoin. C'est pourquoi, par l'entremise de Laval économique, nous continuons à investir dans des solutions de mobilité adaptées, comme les nouvelles lignes de taxi collectif, afin d'offrir aux travailleurs et travailleuses de Laval des options de transport efficaces et durables », a exprimé Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay-Pont-Viau et responsable de la main-d'œuvre au sein du comité exécutif de la Ville de Laval.

Achalandage en croissance dans les secteurs industriels

Depuis la pandémie, les besoins en mobilité dans les secteurs industriels ont augmenté. Actuellement, l'achalandage y est plus important que sur le reste du territoire. En 2024, l'achalandage sur le réseau régulier de la STL est revenu à un niveau prépandémique, avec un taux autour de 93 % de 2019. Les déplacements vers les parcs industriels ont, pour leur part, connu une croissance importante avec un taux de 116 % la même année.

Afin de soutenir cette demande en croissance, la STL a ajusté son service dans plusieurs pôles industriels depuis 2022. Tout en naviguant dans un contexte financier complexe, elle a pris le soin d'évaluer, avec l'aide de ses partenaires, les besoins en mobilité des entreprises et des travailleur×euses pour trouver des solutions de transport les plus adaptées à la réalité de cette clientèle.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés×es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. STLaval.ca

À propos de MOBA

Mandaté par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, MOBA accompagne les employeurs, institutions et municipalités dans la mise en œuvre de solutions de mobilité durable. Il fait partie des huit centres d'expertise en mobilité (CEM) du Québec. Son action s'appuie sur des partenariats diversifiés, réunissant experts en mobilité, environnement, acteurs municipaux et société civile.

À propos de Laval économique

Laval économique, c'est un groupe d'experts en solutions d'affaires pour les entreprises lavalloises qui souhaitent accélérer leur développement de façon innovante, responsable et durable, et pour celles qui désirent s'implanter à Laval.

