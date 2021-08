Pour le moment, le programme vise les 12 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou une déficience intellectuelle (DI) légère ou ayant un trouble développemental du langage (TDL ou dysphasie). Les utilisateurs sont référés par un organisme affilié et doivent répondre à certains critères d'admissibilité établis par le programme, notamment de posséder certaines capacités pour se déplacer seuls. Soulignons par ailleurs la collaboration engagée des centres de services scolaires et du CISSS de Laval qui ont largement contribué à la définition du programme.

Mené en projet-pilote depuis quelques années, le programme est désormais un service officiel, intégré à ses opérations régulières. Pour le moment, maximum 10 utilisateurs actifs seront acceptés dans le programme en même temps. Les places seront réassignées à un nouvel utilisateur dès qu'elles se libéreront (sur inscription, disponible sur plateforme Android seulement).

Éléments distinctifs par rapport aux calculateurs de trajets connus pour les transports collectifs :

Trajets personnalisés et adaptés à l'utilisateur

Service de veille par les agents du service à la clientèle de la STL

Encadrement en collaboration avec l'intervenant de l'organisme partenaire

Sur inscription seulement : fiche client avec contact d'urgence en cas de besoin

Possibilité de prêt de téléphone gratuit pour une période d'essai, la plupart des jeunes visés n'en possédant pas

Premier mois de transport gratuit

Le démarrage de ce projet a été rendu possible grâce au financement accordé par le ministère des Transports du Québec via le Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP).

Pour en savoir plus, visitez le stlaval.ca/compagnon

Citation de Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, gouvernement du Québec

« La promotion et la valorisation du transport collectif sont des priorités, tout comme son accessibilité pour le plus grand nombre. C'est notamment pourquoi je suis fière du soutien de votre gouvernement à ce projet novateur. Il ne fait pas de doute que les utilisateurs de l'application mobile ressentiront aussi un sentiment de fierté en montant à bord d'un autobus de la STL de façon autonome. »

Citation de Stéphane Boyer, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau, Ville de Laval

« C'est un formidable programme plein de promesses qui rend des services inestimables pour l'autonomie des jeunes Lavallois vivant avec des limitations fonctionnelles ou intellectuelles. Cela leur donne une plus grande liberté d'utiliser le transport collectif en toute confiance sans anxiété parce qu'ils sont toujours accompagnés par quelqu'un qui peut les aider pour se retrouver si le besoin s'en fait sentir. Le programme Compagnon est une autre innovation de la STL et, tout comme moi, l'ensemble de la population lavalloise a toutes les raisons d'en être très fière puisqu'il répond à nos valeurs en matière d'inclusion pour la mobilité active dans notre île d'exceptions. »

Citation des porte-parole Ingrid Falaise et Cédrik Reinhardt, belle-maman et papa d'un enfant autiste

« Nous sommes immensément heureux d'avoir le privilège de faire rayonner le programme STL Compagnon de la Société de transport de Laval! En tant que parent d'un ado autiste, on sait à quel point il est important de mener notre enfant à bon port avec autonomie, fierté et dignité. On salue l'ambition de la STL, leur implication dans notre société et leur engagement à faire une différence concrète dans le développement des personnes aux besoins particuliers! Merci à la STL de prendre le relais et de tenir la main de nos enfants le temps d'un trajet! »

Visionner le témoignage vidéo de nos porte-parole

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL et conseiller municipal de Saint-François à Laval

« Cette initiative est en droite ligne avec les valeurs d'innovation de la STL. C'est au cœur de notre mission d'entreprise, de notre plan stratégique et de notre plan d'accessibilité universelle d'agir comme facilitateurs pour permettre au plus grand nombre d'intégrer le transport collectif dans leurs habitudes de déplacement. C'est aussi une façon d'offrir une alternative au transport adapté à ceux qui en ont le désir et les capacités. »

Visionnez la vidéo STL Compagnon

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employé.e.s, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent au total plus de 19 millions de déplacements par année.

Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca.

À propos du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes

Le Programme a pour principal objectif de soutenir financièrement les autorités organisatrices de transport collectif dans la réalisation de leurs projets d'immobilisations nécessaires à la coordination et à l'exploitation des services de transport en commun. Il vise à favoriser le maintien, l'amélioration et le développement des équipements et des infrastructures de transport en commun.

