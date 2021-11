LAVAL, QC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La direction de la Société de transport de Laval (STL) trouve déplorable que le Syndicat des chauffeurs et chauffeuses d'autobus prenne les clients en otage en faisant la grève le 3 novembre 2021. Cette décision discutable du Syndicat survient malgré que les pourparlers en présence d'un médiateur en soient à leur troisième séance.

La STL a toujours négocié de bonne foi en participant activement à 22 séances de négociation, à trois séances de médiation et en déposant une offre globale au Syndicat des chauffeurs. Plusieurs séances de médiation sont également prévues à l'agenda en novembre. En dépit de la menace de grève, la Société poursuit la médiation avec la volonté de négocier une entente à la satisfaction des deux parties impliquées.

Malgré le contexte budgétaire restreint, en raison notamment de l'importante baisse d'achalandage liée à la pandémie, la STL a déposé une offre incluant une hausse salariale comparable à ce qui été consenti dans d'autres sociétés de transport du Québec. D'ailleurs, la STL a récemment paraphé de nouvelles conventions collectives avec les syndicats du personnel d'entretien et de bureau avec les mêmes paramètres financiers que ceux proposés pour le renouvellement de la convention collective des chauffeurs et chauffeuses.

La relance du transport collectif devrait être une occasion de travailler en collaboration avec nos chauffeurs et chauffeuses pour améliorer l'expérience client et encourager la population à opter pour le transport collectif dans la lutte à la congestion routière et aux changements climatiques.

