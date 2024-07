STAR BLANKET CREE NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ 4, SK, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Une nouvelle usine de traitement de l'eau ultramoderne fournit de l'eau potable à tous les foyers et permet à la Star Blanket Cree Nation de vivre sans avis d'ébullition d'eau pour la première fois depuis en plus de 17 ans. Le dévouement et l'engagement de la communauté à fournir une eau potable propre et salubre l'ont aidée à lever l'avis d'ébullition qui était en vigueur depuis 2007 pour les 300 résidents vivant dans la réserve.

Le chef de la Star Blanket Cree Nation, Michael Starr, a rencontré la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, des Aînés et des membres de la communauté pour souligner la levée de l'avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable. L'avis concernant la qualité de l'eau potable sur le réseau public d'alimentation en eau de Star Blanket touchait 82 foyers et bâtiments communautaires, dont l'établissement de santé, le centre d'apprentissage et de la garde des jeunes enfants ainsi que le conseil de la bande.

Outre la construction d'une nouvelle station d'épuration, le chef et le conseil ont également mis en œuvre une stratégie d'exploitation de la station de traitement des eaux afin de relever les défis opérationnels. Le Programme de formation itinérante et le responsable local de la santé publique environnementale continuent de soutenir la communauté et les opérateurs du secteur de l'eau, qui jouent un rôle essentiel en veillant à la propreté et à la salubrité de l'eau.

Citations

« L'achèvement et l'ouverture de notre nouvelle station de traitement de l'eau suscitent une grande fierté, alors que nous annonçons la levée de l'avis d'ébullition de l'eau. L'eau est essentielle à la vie. Ce moment mémorable de notre histoire s'inscrit dans le droit fil de nos traditions et de nos convictions. Nous honorons l'eau et ce qu'elle représente pour notre communauté. Nous pouvons désormais utiliser l'eau en sachant qu'elle est propre et sans danger pour la consommation. »

Chef Michael Starr

Star Blanket Cree Nation

« Pendant trop longtemps, les habitants de la Star Blanket Cree Nation n'ont pas pu se fier à l'eau qui sortait de leurs robinets. Cette époque est révolue. Grâce au dévouement de la Star Blanket Cree Nation, les membres de la communauté ont désormais un accès fiable à de l'eau potable pour les générations à venir. Leur travail nous fait progresser sur la voie de la réconciliation. Il y a maintenant 70 % moins d'avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les communautés des Premières Nations du Canada qu'en 2015. Et un plan a été mis en place pour régler tous les problèmes restants. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Star Blanket Cree Nation compte environ 300 habitants et se trouve à près de 90 kilomètres au nord-est de Regina, en Saskatchewan .

. Un événement communautaire a été organisé le 4 juillet 2024 pour célébrer l'ouverture de la nouvelle installation de 10,5 millions de dollars qui utilise la filtration biologique et le traitement membranaire pour nettoyer la source d'eau.

Le projet comprenait également le forage d'un nouveau puits d'eau brute, la construction d'une conduite d'eau brute, la réhabilitation d'un puits d'eau brute existant et le rinçage du système de distribution d'eau.

En date du 25 juillet 2024, il y a cinq avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable actifs sur les réseaux publics dans les réserves en Saskatchewan et 31 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable actifs sur les réseaux publics dans les réserves au Canada .

et 31 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable actifs sur les réseaux publics dans les réserves au . Les efforts des Premières Nations à travers le Canada , avec le soutien de Services aux Autochtones Canada, ont permis de lever 145 des avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les systèmes publics des réserves depuis 2015. Il ne reste plus que 29 communautés ayant des avis à long terme en vigueur. Parmi celles-ci, 13 communautés disposent d'une infrastructure capable de fournir de l'eau potable.

, avec le soutien de Services aux Autochtones Canada, ont permis de lever 145 des avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les systèmes publics des réserves depuis 2015. Il ne reste plus que 29 communautés ayant des avis à long terme en vigueur. Parmi celles-ci, 13 communautés disposent d'une infrastructure capable de fournir de l'eau potable. Le Programme de formation itinérante (PFI) est un programme de renforcement des capacités qui fournit des services de formation et de mentorat aux opérateurs de systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées des Premières Nations (opérateurs de l'eau).

