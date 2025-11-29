FORT QU'APPELLE, SK -- La Standing Buffalo Dakota Nation, territoire visé par le traité n° 4, le 29 nov. 2025 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada et Standing Buffalo Dakota Nation -- Lorsque les Premières Nations et le gouvernement fédéral travaillent main dans la main pour garantir l'accès à une eau potable propre, nous n'investissons pas seulement dans les infrastructures, nous investissons dans la confiance, la santé et l'avenir de nos communautés.

La Standing Buffalo Dakota Nation a franchi aujourd'hui une étape importante pour sa communauté avec l'ouverture d'une nouvelle usine de traitement de l'eau à la fine pointe de la technologie, qui reflète l'engagement continu de la nation en faveur de l'accès à l'eau potable, du bien-être de la communauté et du renouvellement à long terme des infrastructures.

Le chef Roger Redman était accompagné des membres du conseil, des Aînés, des citoyens de la communauté et des représentants de Services aux Autochtones Canada pour célébrer cette réalisation et reconnaître son importance pour les générations actuelles et futures.

Le gouvernement fédéral a investi 13,6 millions de dollars pour l'achèvement de cette installation. Elle comprend deux nouveaux puits d'eau brute et une conduite d'eau reliant les deux puits, conçue pour fournir une eau potable sûre et fiable à la nation. Plus qu'une simple modernisation des infrastructures, ce projet reflète la vision plus large de Standing Buffalo visant à renforcer les services essentiels et à soutenir la planification communautaire à long terme, la santé publique et le développement économique.

L'usine de 353 mètres carrés est équipée d'un système de filtration biologique avancé suivi d'un système d'osmose inverse (OI), ce qui contribue à une norme élevée de qualité de l'eau et à une fiabilité à long terme. Cette étape importante fait suite à la récente déclaration de reconnaissance et d'excuses aux Dakota-Lakota, renforçant ainsi la voie empruntée par la nation vers la guérison, la restauration et le développement communautaire tourné vers l'avenir.

L'accès fiable à l'eau potable est une priorité essentielle dans la stratégie de développement à long terme de Standing Buffalo. L'inauguration d'aujourd'hui renforce l'engagement de la nation à construire des infrastructures modernes et résilientes, guidées par les valeurs communautaires, le renforcement des capacités et une vision d'un avenir sain et prospère.

« Aujourd'hui marque une étape importante pour la Standing Buffalo Dakota Nation, car nous renforçons notre capacité à fournir une eau potable propre et sûre à toutes nos familles. Cette nouvelle installation reflète notre engagement à construire des infrastructures saines et durables, guidées par nos propres valeurs et notre vision à long terme pour la communauté. Nous continuerons à faire avancer des projets qui honorent notre responsabilité envers les générations futures et soutiennent une nation plus forte et plus autonome. »

Chef Roger Redman

Standing Buffalo Dakota Nation

« Je tiens à féliciter chaleureusement la communauté de la Standing Buffalo Dakota Nation pour l'ouverture de sa nouvelle usine de traitement de l'eau. Cette nouvelle installation fournira une eau potable sûre et propre à la communauté et renforcera la santé et la durabilité de la nation pour les années à venir. Elle représente une avancée importante et témoigne de ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Lorsque les familles peuvent avoir confiance dans l'eau qui coule de leurs robinets, cela favorise tout le reste : la santé, l'apprentissage, les emplois locaux et un avenir solide pour les enfants et les petits-enfants. Notre gouvernement fédéral a été heureux de fournir des fonds pour soutenir cette installation et continuera à travailler aux côtés de partenaires des Premières Nations de la Saskatchewan, comme Standing Buffalo, afin de construire des infrastructures durables. »

L'honorable Buckley Belanger

Secrétaire d'État (Développement rural)

Desnethé--Missinippi--Churchill River

Faits en bref

La Standing Buffalo Dakota Nation est un gouvernement des Premières Nations Dakota situé dans le sud de la Saskatchewan, connu pour sa riche histoire, son importance culturelle et ses initiatives actuelles visant le développement économique et la souveraineté.

La construction de la nouvelle usine de traitement de l'eau a commencé en juin 2024 et comprend deux nouveaux puits d'eau brute, la mise hors service de l'usine de traitement de l'eau existante, la formation des opérateurs et le rinçage et nettoyage du réseau de distribution d'eau.

La filtration biologique suivie d'une osmose inverse (OI) est une méthode utilisée pour traiter l'eau en éliminant d'abord les contaminants par filtration biologique, puis en procédant à une osmose inverse pour purifier davantage l'eau.

Dans le cadre d'un plan de transition responsable, l'ancienne installation de traitement de l'eau sera mise hors service et conservée pour des usages communautaires complémentaires, notamment pour les urgences et la protection contre les incendies.

Cette installation d'une valeur de 13,6 millions de dollars a été financée par Services aux Autochtones Canada.

