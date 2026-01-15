TERRITOIRE DE SEMIAHMOO, BC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Des infrastructures communautaires fiables sont essentielles à la construction de logements sûrs et au soutien de la croissance à long terme. À la Première Nation de Semiahmoo, des investissements ciblés dans les infrastructures jettent les bases de nouveaux logements qui permettront à un plus grand nombre de membres de vivre dans leur communauté d'origine.

Aujourd'hui, Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, s'est jointe au chef Harley Chappell pour annoncer un investissement fédéral de 6 millions de dollars dans l'amélioration des infrastructures afin de faciliter la création d'un plus grand nombre de logements, notamment un projet de 32 logements de BC Housing dans la réserve indienne n° 1 de Semiahmoo.. En attendant les approbations nécessaires, l'aménagement prévu fournira plus de logements aux membres de la Première Nation de Semiahmoo qui veulent vivre, élever des familles et rester en contact avec leur communauté.

Le financement servira à prolonger les systèmes d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées de la Première Nation de Semiahmoo afin d'assurer un service sécuritaire et fiable au futur complexe résidentiel, reliant ainsi le site aux systèmes municipaux de la ville de Surrey. De plus, les fonds serviront à niveler et à nettoyer le site, à construire des routes et à installer d'autres services publics.

Services aux Autochtones Canada a également versé récemment plus de 400 000 $ à la Première Nation de Semiahmoo pour la modernisation de ses systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, y compris la conduite principale le long du chemin Beach, les bornes-fontaines, et la modernisation électrique des trois stations de relèvement sanitaire.

Ces projets sont le fruit d'années de collaboration, de planification et d'efforts communs. Ils mettent en évidence la façon dont les partenariats entre la Première Nation de Semiahmoo, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique peuvent produire des résultats pratiques axés sur la communauté.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec la Première Nation de Semiahmoo pour soutenir les infrastructures nécessaires à la mise en place de logements sûrs et durables et assurer la croissance à long terme de la communauté, en veillant à ce que les membres aient un chez-soi maintenant et dans l'avenir.

« Nous, les dirigeants de Semiahmoo, sommes très reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour son investissement de 6 millions de dollars dans les infrastructures de notre communauté. Ce soutien nous permet d'atteindre notre objectif de ramener nos gens à la baie de Semiahmoo, où se trouvent nos ancêtres.

Nous apprécions notre relation continue avec Services aux Autochtones Canada et son soutien pour ce qui est d'aider notre communauté à croître et à atteindre la parité avec les communautés avoisinantes. »

Chef Harley Chappell

Première Nation de Semiahmoo

« La Première Nation de Semiahmoo prouve que la planification des infrastructures menée par la communauté peut favoriser le logement, la durabilité et la croissance à long terme. Les investissements dans les systèmes d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées sont essentiels à l'édification de communautés saines et résilientes, et je félicite les dirigeants de la Nation d'avoir fait avancer cet important projet. Notre gouvernement reste déterminé à travailler en partenariat avec la Première Nation de Semiahmoo et le gouvernement de la Colombie-Britannique pour soutenir leur vision à long terme en matière d'infrastructures. »

»

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Je vous remercie de votre accueil chaleureux sur le territoire traditionnel de la Première Nation de Semiahmoo. C'est un honneur de rencontrer les dirigeants de Semiahmoo, de visiter le site du projet et d'entendre vos plans excitants pour l'avenir. Notre gouvernement est heureux de s'associer à vous pour bâtir des infrastructures novatrices et durables qui répondront aux besoins croissants de votre communauté pour les générations à venir. »

L'honorable Ginette Lavack

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« Je suis heureux d'assister à cette annonce sur le territoire de la Première Nation de Semiahmoo. Il est important de voir comment une planification réfléchie des infrastructures favorise la croissance et le bien-être des communautés, en aidant à garantir aux familles l'accès à des services fiables tout en jetant des bases solides pour l'avenir. Je me réjouis de voir ce travail important se poursuivre au cours des prochaines années. »

L'honorable Ernie Klassen

Député de Surrey-Sud--White Rock (Colombie-Britannique)

« Cet investissement de Services aux Autochtones Canada et de la Première Nation de Semiahmoo est une étape importante vers la création d'un plus grand nombre de logements pour les membres de la Nation. En construisant des infrastructures nécessaires pour faire progresser la construction de logements, nous rendons possible la construction des maisons dont les gens ont besoin afin que les familles, les personnes âgées et les Aînés puissent rester dans leur communauté. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec les dirigeants et les partenaires de Semiahmoo. »

L'honorable Christine Boyle

Ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

Faits en bref

La Première Nation de Semiahmoo est située à Surrey, en Colombie-Britannique, juste au nord de la frontière canado-américaine.

La communauté compte environ 65 membres, dont environ 46 vivent dans la réserve.

En 2021, la Première Nation de Semiahmoo a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable après avoir réussi à relier sa communauté au système municipal d'approvisionnement en eau de Surrey, en Colombie-Britannique.

SAC a fourni un financement de 15 millions de dollars pour un projet de réaménagement des infrastructures. Ce projet a été lancé en 2017 et a abouti au raccordement aux systèmes municipaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de Surrey.

