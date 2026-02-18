KUUJJUAQ, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, fera une annonce importante visant à soutenir et renforcer les communautés inuites dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat. L'annonce sera faite lors de la réunion trimestrielle du Conseil régional de l'Administration régionale Kativik.

Participation des médias :

Les médias devront communiquer avec les Relations avec les médias de Services aux Autochtones Canada à l'adresse [email protected] pour s'inscrire et confirmer leur présence ou pour obtenir des renseignements sur la façon de suivre l'événement à distance.

Date : Le jeudi 19 février 2026

Heure : 13 h 30 (HE)

Lieu :

Administration régionale Kativik

860, cercle Kaivivvik

Kuujjuaq (Québec)

