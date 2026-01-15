/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire parlementaire Ginette Lavack fera une annonce concernant des améliorations aux infrastructures de la Première Nation Semiahmoo/ English
Nouvelles fournies parServices aux Autochtones Canada
15 janv, 2026, 09:00 ET
TERRITOIRE SEMIAHMOO, SURREY, BC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, ainsi que le chef Harley Chappell de la Première Nation Semiahmoo, et Ernie Klassen, député de Surrey-White Rock Sud, feront une annonce concernant des améliorations qui seront apportées aux infrastructures de la communauté.
Date : Jeudi 15 janvier
Heure : 11 h 45 (heure du Pacifique)
Lieu :
Scène Spirit au parc Semiahmoo
15782, Marine Drive
White Rock (Colombie-Britannique)
SOURCE Services aux Autochtones Canada
Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Conseillère Joanne Charles, Première Nation Semiahmoo, 604-536-3101
