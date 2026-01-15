TERRITOIRE SEMIAHMOO, SURREY, BC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, ainsi que le chef Harley Chappell de la Première Nation Semiahmoo, et Ernie Klassen, député de Surrey-White Rock Sud, feront une annonce concernant des améliorations qui seront apportées aux infrastructures de la communauté.

Date : Jeudi 15 janvier

Heure : 11 h 45 (heure du Pacifique)

Lieu :

Scène Spirit au parc Semiahmoo

15782, Marine Drive

White Rock (Colombie-Britannique)

