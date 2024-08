POINT EDWARD, ON, le 29 août 2024 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a annoncé aujourd'hui qu'elle ajustera la parité monétaire pour les droits de péage et les frais accessoires au pont Blue Water le 1er octobre 2024. Ces ajustements comprennent une diminution des droits en dollars américains pour les véhicules surdimensionnés.

À COMPTER du 1er octobre 2024

Frais pour les véhicules

surdimensionnés* Période A

De 21 h à 08 h 59 Période B

De 9 h à 20 h 59

CAD USD CAD USD Véhicules d'une largeur allant

de 3,84 mètres (12 pi 6 po) à

un maximum de 5,28 m

(17 pi 4 po) 79,50 $ 60,00 $ 265,25 $ 199,75 $ Véhicules avec charge

exceptionnelle de 68 000 kg

(150 000 livres) à 113 400 kg

(250 000 livres) 79,50 $ 60,00 $ 265,25 $ 199,75 $ Véhicules surchargés de plus

de 113 400 kg (250 001 lb) 159,25 $ 119,75 $ 530,50 $ 399,25 $ Véhicules d'une longueur

supérieure à 30,8 mètres

(101 pieds) 79,50 $ 60,00 $ 265,25 $ 199,75 $

* Veuillez noter que la largeur des véhicules est limitée à 3 m (10 pi) pour la durée du projet de réfection du second pont Blue Water.

Les droits de péage du pont Blue Water font l'objet d'évaluations semestrielles, le prochain examen étant prévu pour le 1er avril 2025. Conforme aux pratiques des autres ponts à l'échelle internationale, cette démarche de rajustement régulier fait en sorte que les droits de péage cadrent avec les conditions économiques courantes et les fluctuations des taux de change. Le dernier rajustement des droits de péage au Canada a eu lieu en avril 2023.

La SPFL incite les voyageurs à profiter de la facilité, de la rapidité et des économies que procure le programme de péage prépayé sans contact ConneXion. En plus des passages à prix réduit, le programme ConneXion offre la commodité du péage automatisé et accéléré dans toutes les voies. Pour vous inscrire au programme ConneXion, visitez pontfederaux.ca/conneXion/. Les usagers de ConneXion peuvent lier leur transpondeur à leur compte du système Edge Pass (lien en anglais uniquement), géré par le Michigan Department of Transportation.

Pour le détail des droits de péage, consultez la page à ce sujet sur le site Web du pont Blue Water : pontbluewater.ca/toll-rates/.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall (Ontario). Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les utilisateurs.

La SPFL est sur X (Twitter), Facebook et LinkedIn.

SOURCE Société des ponts fédéraux Limitée

Pour obtenir de plus amples renseignements : Alexandre Gauthier, Directeur de communication, La Société des ponts fédéraux Limitée, [email protected]