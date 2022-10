TORONTO, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La lutte contre les changements climatiques et la transition vers la carboneutralité exigent un réseau électrique propre alimenté par des énergies peu émettrices. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des solutions porteuses d'emplois durables, permettant d'appliquer en grand les technologies énergétiques propres tout en réduisant les émissions.

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et députée de Toronto-Danforth, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 1,6 million de dollars dans la mise sur pied du Centre de transition électrique (le Centre) de l' Association canadienne de l'énergie renouvelable (CanREA).

Ce nouvel organisme aidera les services d'utilité publique et les exploitants de systèmes électriques du Canada à renforcer leurs capacités afin d'accélérer le déploiement de technologies de pointe pour l'électricité propre, le stockage de l'énergie et les réseaux.

En montant une collection de documents appelée ETHER (Electricity Transition Hub Electronic Resource), le Centre fournira les connaissances et les outils nécessaires pour mener le changement et opérer la transition la plus efficace possible vers des réseaux électriques décarbonés, élargis, bien intégrés et fiables, en appui à l'électrification et aux objectifs de carboneutralité ambitieux du Canada. Il favorisera aussi la diffusion des connaissances au moyen de réunions et de rapports trimestriels et d'un sommet annuel.

Le Centre compte 13 membres participants fondateurs, soit les services d'utilité publique et les exploitants suivants : Alberta Electric System Operator, BC Hydro, Énergie NB, EPCOR, Essex Power Corporation, Fortis Inc., Manitoba Hydro, Ontario Power Generation, Qulliq Energy Corporation, SaskPower, Toronto Hydro, Utilities Kingston et la Ville de Medicine Hat.

La CanREA, les services d'utilité publique et les exploitants de systèmes investiront aussi dans le projet, dont l'enveloppe totale s'élève à plus de 1,9 million de dollars.

Le gouvernement du Canada épaule les services d'utilité publique et les exploitants de systèmes pour qu'ils puissent assumer leur responsabilité de fournir de l'énergie renouvelable en abondance et des solutions de modernisation de réseaux qui assureront aux Canadiens une source d'énergie fiable et abordable tout en accélérant la transition du pays vers une économie carboneutre d'ici 2050.

Citations

« Nous travaillons avec les exploitants de systèmes énergétiques et les services publics pour assurer un avenir carboneutre. L'investissement de 1,6 million de dollars annoncé aujourd'hui dans le Centre de transition électrique de la CanREA facilitera la collaboration en vue du déploiement de l'énergie propre et de la modernisation du réseau d'un océan à l'autre. Félicitations à la CanREA et à tous ceux qui participent à ces importants travaux. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Pendant la conférence sur la transformation de l'électricité qui s'est déroulée aujourd'hui à Toronto, j'ai eu le plaisir d'annoncer des aides fédérales pour nos services publics et exploitants de systèmes énergétiques aux fins de la mise en place des technologies propres dont nous avons besoin pour atteindre la carboneutralité. Ce soutien au Centre de transition électrique de l'Association canadienne de l'énergie renouvelable est une mesure importante pour la création d'un avenir carboneutre prospère. »

Julie Dabrusin,

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée de Toronto-Danforth

« Notre association est ravie de lancer son centre de transition électrique, une ressource unique en son genre pour aider les acteurs de l'électricité à augmenter leur capacité d'accélérer la transition énergétique. Elle est particulièrement bien placée pour colliger le savoir mondial sur l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'intégration du stockage d'énergie, et pour le traduire efficacement de manière à en assurer la pertinence pour chacune des régions et chacun des systèmes électriques du pays. »

Phil McKay

Directeur principal, Centre de transition électrique, Association canadienne de l'énergie renouvelable

« Nous tenons à remercier Ressources naturelles Canada du généreux soutien accordé au Centre de transition électrique de l'Association canadienne de l'énergie renouvelable. Le Canada a absolument besoin du concours de l'industrie des énergies renouvelables pour honorer ses engagements en matière de carboneutralité, et nous devons construire de nouvelles installations d'énergie éolienne, d'énergie solaire et de stockage d'énergie à un rythme sans précédent. Il est temps de rassembler les services publics d'électricité, les exploitants de systèmes et l'industrie des énergies renouvelables du Canada autour de projets de renforcement des capacités afin de déployer et d'intégrer ces technologies dans les réseaux électriques. Il n'y a pas une seconde à perdre. »

Robert Hornung

Président et chef de la direction, Association canadienne de l'énergie renouvelable

Quelques faits

Le financement fédéral pour ce projet provient d' Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles Canada. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il permettra ainsi à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus pur.

(ERITE), un programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles Canada. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il permettra ainsi à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus pur. Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

, le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures. Cet investissement apporte une pierre de plus à la création d'un réseau canadien carboneutre d'ici 2035. Et , à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens

, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens Voici les 13 membres participants fondateurs du Centre de transition électrique de CanREA :



Alberta Electric System Operator



BC Hydro



Énergie NB



EPCOR



Essex Power Corporation



Fortis Inc.



Manitoba Hydro



Ontario Power Generation



Qulliq Energy Corporation



SaskPower



Toronto Hydro



Utilities Kingston



Ville de Medicine Hat

