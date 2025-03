Rien qu'aux États-Unis, la quantité astronomique de papier utilisée chaque année pour les notes de réunion équivaut à la destruction de plus de 4 000 arbres adultes; un coût silencieux de l'inefficacité quotidienne que RecDot refuse d'ignorer

NEW YORK, le 25 mars 2025 /CNW/ - viaim , une entreprise de matériel d'intelligence artificielle spécialisée dans les solutions de bureau intelligentes, permet aux entreprises d'améliorer leur efficacité tout en protégeant l'environnement, en soutenant les mouvements mondiaux de développement durable tels que l'Heure de la Terre.

VIAIM

Alors que le développement durable devient une priorité mondiale, les entreprises et les particuliers recherchent des moyens innovants pour réduire le gaspillage des ressources. Ce mouvement va au-delà de l'extinction des lumières, et encourage les entreprises à adopter des solutions de bureau écologiques grâce à la technologie. RecDot, l'outil de bureau de viaim alimenté par l'IA, exploite la transcription intelligente pour réduire le gaspillage de papier, améliorant ainsi la productivité tout en soutenant les engagements ESG et un avenir durable.

Alors que le monde cherche des moyens plus intelligents de réduire la consommation de ressources, RecDot offre une alternative audacieuse et nécessaire qui transforme les habitudes quotidiennes du bureau en gestes de durabilité importants.

Selon les estimations de viaim, les employés des entreprises nord-américaines consomment environ 10 000 feuilles de papier par an, dont près de 30 % sont consacrés aux seules notes de réunion. La transcription par IA de RecDot convertit une heure de réunion audio en une liste de choses à faire numérique de cinq minutes, ce qui permet d'économiser 50 pages de papier par réunion. Le processus de dématérialisation comprend le partage des enregistrements, des tâches et des comptes-rendus sur le nuage, ainsi que la possibilité de modifier les documents à partir de plusieurs terminaux. L'appareil tout-en-un de RecDot, doté de fonctionnalités telles que la transcription multilingue et l'assistance IA, réduit les émissions de carbone, la consommation d'énergie et la fréquence de chargement, offrant une autonomie de 36 heures pour économiser de l'énergie.

Les processus papier entravent la collaboration transfrontalière, en particulier pour les équipes situées aux États-Unis, au Canada et au Mexique. RecDot améliore l'efficacité grâce à la transcription en temps réel par l'IA, en générant des procès-verbaux numériques bilingues anglais-espagnol et en les synchronisant avec des plateformes de collaboration en nuage. Il met automatiquement en évidence les actions urgentes, telles que les délais de conformité, réduisant ainsi les retards. Alors que de nombreuses entreprises sont confrontées à des exigences de divulgation, RecDot fournit des enregistrements numériques traçables et cryptés qui répondent aux normes de sécurité ISO 27001 et peuvent être rapidement récupérés lors des audits.

« Lorsque j'ai vu pour la première fois notre équipe imprimer des dizaines de pages pour se préparer à une seule réunion, je me suis dit qu'il fallait changer les choses, a déclaré Shawn Ma, chef de la direction de viaim. C'est ce qui a donné naissance à RecDot. Nous avons entrepris de créer un outil qui permette non seulement de gagner du temps, mais aussi de protéger la planète. Chaque fois que RecDot transcrit une réunion, c'est un arbre de moins qui est abattu. Chaque transcription bilingue est un pas de plus vers la réduction de l'empreinte carbone. »

« Nous espérons que davantage d'entreprises et d'individus choisiront des outils intelligents plutôt que du papier, et une collaboration verte plutôt que des déchets. La durabilité commence par de petits choix délibérés, et chaque feuille économisée est importante », a poursuivi M. Ma.

Une paire de RecDot équivaut à une réduction de 3 000 feuilles de papier par an, ce qui permet de protéger deux arbres arrivés à maturité. Chaque minute économisée est un cadeau pour la prochaine génération, et pour la Terre qui nous abrite. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de viaim .

