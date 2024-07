LONDON, ON, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Nespresso Canada, en collaboration avec Circular Materials, est fière de lancer, pour la première fois en Ontario, son programme innovant de recyclage du sac vert. Cette initiative marque une étape importante dans le parcours de recyclage de Nespresso, alors que l'Ontario devient la sixième province à adhérer au programme. La ville de London sera la première municipalité de l'Ontario à adopter cette solution de recyclage simple et efficace du sac vert, permettant aux citoyens de recycler plus facilement que jamais les capsules Nespresso dans leurs bacs de recyclage à la maison. En tant que membre fondateur de Circular Materials, Nestlé Canada a joué un rôle clé en aidant à concrétiser ce programme à London.

De la gauche vers la droite : Shawn Lewis, maire adjoint, Ville de London ; Carlos Oyanguren, président, Nespresso Canada ; Allen Langon, PDG, Circular Materials. (Groupe CNW/Nestle Nespresso SA)

Le programme du sac vert permet aux citoyens de déposer leurs capsules Nespresso en aluminium usagées dans un sac vert et de le déposer dans leur bac de recyclage à la maison. Une fois les sacs arrivés chez Miller Waste Systems à London, un centre de tri et partenaire de collecte de Circular Materials, ils sont mis de côté et confiés à un partenaire de recyclage de Nespresso où les capsules subissent un procédé mécanique séparant le marc de café de l'aluminium. L'aluminium est revalorisé et le marc de café est transformé en compost de grande qualité. Tout cela sans engendrer de coûts supplémentaires pour les consommateurs ou les municipalités.

« Je suis ravi que London soit la première ville de l'Ontario à accueillir le lancement du programme du sac vert de Nespresso. Nous sommes une ville qui est à l'avant-garde en matière d'action climatique, et les Londoniens peuvent désormais contribuer davantage à un avenir plus durable en utilisant la solution de recyclage du sac vert de Nespresso », a déclaré Josh Morgan, maire de la ville de London.

« La mise en œuvre du programme du sac vert en Ontario est une priorité pour Nespresso depuis des années maintenant. Nous sommes fiers que cette solution supplémentaire soit offerte à London, en Ontario », a déclaré Carlos Oyanguren, président de Nespresso Canada. « Nespresso joue un rôle clé dans la réduction des matières résiduelles au Canada en mettant en œuvre des solutions de recyclage innovantes depuis plus d'une décennie maintenant. Nous sommes convaincus que cette collaboration avec Circular Materials en Ontario contribuera à atteindre nos objectifs ambitieux en matière de recyclage et nous avons hâte d'étendre cette solution à d'autres municipalités. »

Auparavant, les membres du Club Nespresso de London utilisaient le sac rouge de Nespresso et le déposaient dans une boîte postale ou un bureau de poste de Postes Canada pour recycler leurs capsules. Grâce au programme du sac vert, les membres peuvent désormais déposer facilement leur sac vert Nespresso dans leur bac de recyclage bleu. Les capsules usagées peuvent toujours être déposées dans les boutiques Nespresso et les points de collecte, mais les sacs verts offrent une solution simple et pratique aux citoyens de la ville de London pour recycler leurs capsules.

« Circular Materials se réjouit de l'expansion de la solution du sac vert de Nespresso à London, en Ontario, et est fière de contribuer à l'avancement de l'économie circulaire en apportant une solution simple et pratique au recyclage à domicile. Cette initiative témoigne du pouvoir des partenariats et de la collaboration entre les parties prenantes. En travaillant ensemble, nous apportons des solutions innovantes pour améliorer le recyclage et renforcer le système de recyclage en Ontario », a déclaré Allen Langdon, PDG de Circular Materials.

Nespresso demeure un précurseur dans la création de solutions qui aident les producteurs à assumer la responsabilité du cycle de vie de leurs produits. Cette expansion en Ontario fait suite au succès du lancement du programme du sac vert dans des provinces comme la Saskatchewan, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Le programme, lancé en 2016, est maintenant en place dans plus de 1 000 communautés à travers le pays.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 150 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 7 900 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 93 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2023, son réseau de distribution mondial était constitué de 791 boutiques. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

À propos de Circular Materials

Circular Materials est l'administrateur du système de collecte commun en Ontario et l'organisme national sans but lucratif dirigé par les producteurs, créé pour aider ces derniers à respecter leurs obligations en vertu des réglementations sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) partout au Canada. Son offre complète de services aide les producteurs à répondre aux exigences des réglementations sur le recyclage de la REP. Ces services comprennent la collecte, la gestion, la promotion et l'éducation, ainsi que la production de rapports. Circular Materials représente également l'évolution de la gérance des produits vers une économie plus circulaire où les matériaux sont collectés, recyclés et retournés aux producteurs pour être utilisés comme contenu recyclé dans de nouveaux produits et emballages. Pour plus d'informations, visitez le site www.circularmaterials.ca/fr/.

