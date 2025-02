OTTAWA, ON, le 10 févr. 2025 /CNW/ - En cette Semaine de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive 2025, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) déclare son engagement clair et inébranlable à défendre la santé sexuelle et reproductive en tant que droits fondamentaux qui doivent demeurer intouchables.

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) déclare son engagement clair et inébranlable à défendre la santé sexuelle et reproductive. (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

Le monde est témoin d'un recul alarmant des droits reproductifs des femmes dans de nombreuses régions - une tendance troublante qui appelle le Canada à rester vigilant et à veiller à ce que toutes les femmes puissent continuer à disposer de soins de santé reproductive fiables. Cela inclut l'accès à la contraception gratuite, à l'avortement et à une éducation complète en matière de santé sexuelle. Le Canada doit être un leader mondial et se positionner comme l'exemple à suivre pour l'avancement et la protection des droits en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR) dans le monde entier.

Même si le Canada a réalisé des progrès significatifs, il subsiste des lacunes persistantes en matière de services et d'accessibilité. Les femmes habitant en régions éloignées ont du mal à obtenir des soins de santé sexuelle et reproductive dans des délais raisonnables. De nombreuses Canadiennes ne peuvent disposer de soins primaires et doivent payer de leur poche des services de santé reproductive. En l'absence de services, elles doivent se tourner vers des professionnels de soins de santé virtuels à but lucratif. Cette situation est inacceptable. Les gouvernements doivent faire davantage pour combler ces lacunes. L'accès aux services de santé sexuelle et reproductive doit être élargi dans les zones mal desservies et les obstacles systémiques qui empêchent les femmes vulnérables d'obtenir des soins gratuits doivent être éliminés.

Il est également urgent de s'attaquer à l'augmentation des informations erronées et de la désinformation dans le domaine de la santé des femmes. Les médias sociaux et les algorithmes en ligne bombardent les femmes de conseils en matière de santé sexuelle et reproductive qui ne s'appuient sur aucune donnée scientifique. Nous devons faire la promotion des plateformes éducatives telles que leSexeetMoi.ca. La SOGC offre une vaste gamme de ressources fondées sur des données probantes, y compris des renseignements sur la contraception, la planification de la grossesse, les infections transmissibles sexuellement (ITS) et des conseils sur les relations saines et le consentement.

"Le Canada a réalisé des progrès considérables en matière de droits à la santé sexuelle et reproductive, mais nous ne pouvons pas considérer ces droits comme acquis. Nous devons nous efforcer d'éliminer les obstacles et de faire en sorte que toutes les Canadiennes, quels que soient leur situation géographique, leur revenu ou leurs antécédents, puissent disposer des soins de santé sexuelle et reproductive dont elles ont besoin." - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

