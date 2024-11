OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - En cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) réaffirme son engagement à lutter contre la violence fondée sur le genre sous toutes ses formes et à travailler pour soutenir la santé et le bien-être des survivants.

La violence fondée sur le genre peut prendre de nombreuses formes, y compris, mais sans s'y limiter, le cyberharcèlement, la violence entre partenaires intimes, le féminicide, la violence sexuelle, la traite et l'exploitation des êtres humains. Bien que les gouvernements aient pris des mesures importantes pour mieux protéger les femmes au Canada, la violence sexiste reste un problème omniprésent et dévastateur qui a des répercussions considérables sur la santé et la sécurité des femmes, des jeunes filles et des personnes de diverses identités de genre.

En tant que fournisseurs de soins de santé, la SOGC comprend l'impact profond de la violence fondée sur le genre sur la santé physique, mentale et reproductive ainsi que sur les droits des femmes partout dans le monde. Les femmes issues de communautés marginalisées, telles que les femmes autochtones et racialisées, les nouvelles arrivées au Canada et les personnes 2SLGBTQI+, sont confrontées à des risques accrus et à des obstacles qui les empêchent d'accéder à du soutien.

La SOGC reste déterminée à soutenir les survivants dans leurs besoins en matière de soins de santé et à veiller à ce qu'ils aient accès à des soins sûrs et empreints de compassion. Elle s'engage également à fournir les outils et les ressources nécessaires aux fournisseurs de soins de santé pour soutenir leurs patientes. En tant que porte-parole national de la santé des femmes au Canada, la SOGC s'efforce de sensibiliser le public aux conséquences de la violence fondée sur le genre et à la nécessité d'y mettre fin sous toutes ses formes. Dans le cadre de ce travail, en octobre 2023, la SOGC est devenue signataire de l'Initiative de la Ligne Rouge visant à mettre fin à la violence sexuelle liée aux conflits à l'échelle mondiale.

« La violence à l'égard des femmes est une réalité déchirante qui a des répercussions sur tous les aspects de leur vie, y compris leur santé. En tant que prestataires de soins de santé, nous sommes déterminés à soutenir les survivantes. Mais nous croyons aussi que la violence fondée sur le genre ne peut et ne doit pas être inévitable - nous pouvons tous faire notre part pour plaider en faveur du changement ». - Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

SOURCE The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

Demandes des médias : Kelsey MacDonald, Directrice des communications et des affaires publiques, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, [email protected], 613-730-4192 x 228