OTTAWA, ON, le 6 nov. 2024 /CNW/ - La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est fière d'annoncer que le Congrès mondial de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO) se tiendra à Montréal, au Québec, à l'automne 2027.

Le Président désigné de la FIGO, le Dr Frank Louwen, a annoncé cette semaine que la SOGC avait remporté l'appel d'offres pour la tenue de cet important congrès international au Canada.

Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

La FIGO 2027 offrira au Canada une occasion unique de mettre en valeur son rôle de plaque tournante mondiale en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs des femmes. À une époque où l'accès à ces droits et aux soins de santé pour les femmes s'érode dans de nombreuses régions du monde, cet événement sera un symbole de progrès et d'opportunités.

En tant que porte-parole national de la santé des femmes au Canada, la SOGC demeure engagée à défendre et à faire progresser la santé et le bien-être des femmes, au pays et partout dans le monde. Cet engagement est à l'origine de son plaidoyer continu contre la désinformation dans le domaine des soins de santé aux femmes et de son soutien ferme au droit des femmes à l'avortement sécuritaire et à l'accès universel et gratuit aux méthodes contraceptives.

En tant qu'hôte de cet événement passionnant, la SOGC vise à favoriser un environnement de dialogue ouvert et de collaboration. Le congrès réunira des chefs de file mondiaux, des professionnels de la santé, des défenseurs des droits et des décideurs politiques dans un espace animé pour partager des perspectives et des idées et explorer de nouvelles solutions aux défis ayant une incidence sur l'accès à la santé et les droits de la personne des femmes et des filles partout dans le monde.

« La SOGC a travaillé sans relâche sur sa candidature pour que le Canada accueille le Congrès mondial de la FIGO à Montréal en 2027 et nous sommes fiers que notre candidature ait été retenue. Ce sera l'occasion pour le Canada d'accueillir le monde entier dans le cadre de discussions et de réunions importantes afin de contribuer à bâtir un meilleur avenir pour les droits des femmes et l'accès aux soins de santé pour les générations à venir. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

