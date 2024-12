OTTAWA, ON, le 16 déc. 2024 /CNW/ - La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) reconnaît l'annonce du gouvernement du Canada dans l'Énoncé économique de l'automne 2024 visant à augmenter le financement pour améliorer l'accès et les données en matière de droits sexuels et reproductifs des femmes. Il s'agit d'un premier pas positif.

Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

L'Énoncé économique prévoit un engagement de 15 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, pour le Programme de la condition féminine, afin de renforcer la capacité des organisations féminines à mener des projets, comme ceux visant à éliminer la violence basée sur le genre. De plus, 90 millions de dollars sur six ans, à compter de 2024-2025, avec 20 millions de dollars récurrents pour Santé Canada, seront alloués afin d'élargir et de rendre permanent le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive.

La SOGC se réjouit également de l'engagement visant à fournir 7,5 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2025-2026, à Statistique Canada pour mener de nouvelles enquêtes sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Plus tôt en 2024, la SOGC avait présenté un mémoire prébudgétaire au gouvernement fédéral, dans lequel elle plaidait pour un « financement accru pour des organisations professionnelles nationales, indépendantes et fondées sur des données scientifiques afin d'éduquer les Canadiens sur les droits sexuels et reproductifs des femmes. » Elle a également demandé des données plus détaillées et améliorées pour mieux comprendre les besoins uniques des femmes en matière de santé au Canada.

Bien que cette annonce soit encourageante, la SOGC exhorte le gouvernement fédéral à agir rapidement pour mettre en œuvre ces programmes et politiques. Il est essentiel de permettre aux organisations de déposer des demandes avant toute période électorale générale et de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ces initiatives demeurent en place au-delà des élections.

« En tant que voix nationale pour la santé des femmes, la SOGC a longtemps plaidé pour que les droits sexuels et reproductifs des femmes soient au cœur du développement des politiques aux niveaux fédéral, provincial et territorial. Nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement dès que possible pour préciser ces engagements et contribuer à l'amélioration globale de la santé des femmes grâce à un meilleur accès aux soins et à des données accrues au Canada. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, présidente, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

