OTTAWA, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La perte d'un nouveau-né ou une mort in utero peut être l'une des tragédies les plus dévastatrices qu'une famille puisse traverser, mais de nombreux Canadiens sont souvent laissés à souffrir seuls en silence et sans réponses. Aujourd'hui, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada souligne la Journée de sensibilisation au deuil périnatal ainsi que le Mois de la sensibilisation à ce drame familial, et reconnaît l'impact profond de ces pertes et la nécessité de mesures préventives et de soutien pour les familles.

Pour marquer cette journée, la SOGC continue de demander l'établissement d'un cadre national pour accroître et standardiser la collecte et le rapport des données sur les mortinaissances à travers le Canada.

Actuellement, des écarts significatifs existent entre les provinces et les territoires quant à la manière dont les mortinaissances sont classées et enregistrées. Cette incohérence rend difficile la collecte de données précises sur les causes des mortinaissances, ce qui limite à son tour la capacité de mettre en œuvre des stratégies de prévention ciblées et d'améliorer les soins périnataux. Un cadre national non seulement remédierait à ces disparités, mais servirait également de fondation pour créer de meilleurs services et programmes pour aider les mères, les familles et les professionnels de la santé à faire face à l'impact émotionnel et psychologique de ces deuils. Un pays comme le Canada doit être un leader dans ce domaine.

En améliorant la manière dont les mortinaissances sont rapportées et analysées, le Canada peut faire des pas significatifs vers la réduction du nombre de familles qui subissent cette perte dévastatrice et garantir que ceux qui sont touchés par les mortinaissances reçoivent les soins et les ressources dont ils ont besoin.

« J'ai vu l'impact dévastateur que les décès in utéro et les pertes fœtales causent chez les parents, les familles et les soignants. Je suis très motivée à mettre davantage en lumière ce sujet, car les effets sont profondément ressentis et ont des impacts sur les patients et les soignants qui se sentent bien seuls. Ce sujet est non seulement important pour moi et ma famille, mais c'est aussi l'un de mes domaines prioritaires d'intervention pendant mon mandat en tant que Présidente de la SOGC. Nous devons faire mieux en termes de prévention et de soutien pour les femmes et les familles touchées. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

