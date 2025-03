OTTAWA, ON, le 1er mars 2025 /CNW/ - Une femme sur dix au Canada souffre d'endométriose, une condition qui représente la moitié de tous les cas de douleur pelvienne chez les Canadiennes. Pour un trop grand nombre d'entre elles, cette maladie reste entourée de mystère, de stigmatisation et de rejet de leur douleur.

Malgré sa prévalence, l'endométriose reste l'une des maladies les plus sous-diagnostiquées et les plus mal comprises par les femmes, laissant beaucoup d'entre elles souffrir en silence pendant des années avant de recevoir les soins appropriés.

La SOGC s'est engagée à faire la lumière sur les réalités de l'endométriose et à offrir des renseignements et des outils fondés sur des données probantes afin d'aider les patientes et les fournisseurs de soins de santé à améliorer leurs soins de santé. (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

Pour marquer le Mois de sensibilisation à l'endométriose, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) souhaite que les femmes touchées par cette maladie sachent que nous les voyons et que nous nous soucions d'elles. Pour contrer la désinformation, la SOGC s'est engagée à faire la lumière sur les réalités de l'endométriose et à offrir des renseignements et des outils fondés sur des données probantes afin d'aider les patientes et les professionnels de la santé à améliorer leurs soins de santé.

Dans le cadre de cet effort, la SOGC organise un événement virtuel public spécial : Comprendre l'endométriose : Une séance de Q&R avec les experts, en français, le mercredi 26 mars à 19 h (heure de l'Est), afin de répondre aux questions courantes et de fournir des conseils d'experts sur le diagnostic et la prise en charge. Inscrivez-vous ici.

La SOGC dispose également d'une gamme de ressources éducatives et cliniques pour soutenir les patientes et les professionnels de la santé, notamment :

Qu'est-ce que l'endométriose? Un guide de base sur les symptômes, les causes et les options de traitement. Pour en savoir plus, consultez le site tesregles.ca.

Un guide de base sur les symptômes, les causes et les options de traitement. Pour en savoir plus, consultez le site tesregles.ca. Journal de bord de la douleur - Un outil utile permettant aux femmes de suivre leurs symptômes et de communiquer avec les prestataires de soins de santé. À télécharger ici.

- Un outil utile permettant aux femmes de suivre leurs symptômes et de communiquer avec les prestataires de soins de santé. À télécharger ici. Autres ressources sur l'endométriose pour la communauté africaine, caraïbéenne et noire - Une ressource dédiée aux disparités en matière de soins et d'accès. À explorer ici.

- Une ressource dédiée aux disparités en matière de soins et d'accès. À explorer ici. Balado sur la santé des femmes de la SOGC , avec des épisodes qui incluent : L'impact de l'endométriose et des fibromes sur les communautés noires - À écouter ici. Endométriose : Le parcours d'une patiente vers la validation des symptômes - À écouter ici. (Disponible seulement en anglais)

, avec des épisodes qui incluent : Cours en ligne pour les prestataires de soins de santé - Endométriose : impact et diagnostic fournit des conseils fondés sur des données probantes aux professionnels de la santé.

- Endométriose : impact et diagnostic fournit des conseils fondés sur des données probantes aux professionnels de la santé. Directive de pratique clinique - Directive n° 449 : Diagnostic et impact de l'endométriose - Une directive canadienne offre les dernières recommandations médicales aux praticiens de la santé pour comprendre l'impact et les méthodes de diagnostic de l'endométriose au Canada .

- Directive n° 449 : Diagnostic et impact de l'endométriose - Une directive canadienne offre les dernières recommandations médicales aux praticiens de la santé pour comprendre l'impact et les méthodes de diagnostic de l'endométriose au . Centre de ressources sur l'endométriose de la SOGC - Un portail complet d'éducation avec des liens vers des douzaines de ressources pour les patientes et les fournisseurs. Y accéder ici.

Tout au long du Mois de sensibilisation à l'endométriose, la SOGC exhorte tous les Canadiens à se renseigner sur cette maladie et demande aux gouvernements et aux autorités sanitaires d'allouer davantage de ressources pour un diagnostic et un traitement plus rapides de cette maladie douloureuse.

« Trop de femmes souffrent pendant des années avant de recevoir un diagnostic, se faisant souvent dire que les règles douloureuses sont normales. Nous devons briser le silence et la stigmatisation qui entourent la santé menstruelle et veiller à ce qu'un diagnostic rapide et un traitement efficace soient plus largement disponibles pour les personnes atteintes d'endométriose. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

SOURCE The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

Demandes des médias : Kelsey MacDonald, Directrice des communications et des affaires publiques, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, [email protected], 613-730-4192 x 228