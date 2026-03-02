OTTAWA, ON, le 2 mars 2026 /CNW/ - La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) et Femtech Canada sont ravis d'annoncer un nouveau partenariat stratégique visant à renforcer la collaboration entre les cliniciens, les chercheurs et les innovateurs dans le domaine de la santé des femmes.

Logo de la Femtech Canada (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

Ce partenariat reflète la volonté des deux organisations de développer et de promouvoir des solutions progressistes pour améliorer la santé des femmes au Canada. Depuis trop longtemps, les lacunes dans les soins prodigués aux femmes ont entraîné des temps d'attente disproportionnellement longs pour le diagnostic et le traitement de problèmes de santé courants. La recherche et la collecte de données axées sur la santé des femmes n'ont pas été priorisées ni financées adéquatement au Canada. Cette situation a freiné le développement de solutions innovantes pour résoudre les problèmes qui affectent le bien-être des femmes. Adopter de nouvelles percées et approches permet non seulement de briser les barrières pour rendre les soins de santé plus accessibles et équitables pour les femmes, mais aussi de renforcer la prospérité économique du pays. Lorsque les femmes sont en meilleure santé, elles sont mieux outillées pour s'épanouir dans leur travail, leur famille et leur communauté, et contribuer aux fondements économiques du Canada.

Grâce à ce nouveau partenariat, la SOGC et Femtech Canada travailleront ensemble pour reconnaître les innovations techniques émergentes au sein du paysage des soins de santé canadiens, tout en offrant des occasions de formation continue aux cliniciens sur les solutions modernes pour soutenir des soins de qualité aux patientes. Nous nous réjouissons de cette collaboration et des opportunités qu'elle offrira pour améliorer la santé des femmes au Canada.

« Avec tant de nouvelles technologies disponibles sur le marché, il est temps d'adopter de nouvelles approches pour aider les femmes au Canada à être en meilleure santé. Ce partenariat permettra à la SOGC de participer à la création de nouveaux outils technologiques pour améliorer la vie de nos patientes grâce à des approches innovantes fondées sur des données probantes. Mettons fin aux lacunes inacceptables dans les soins prodigués aux Canadiennes. » -- Dre Diane Francoeur, Directrice générale, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

« En comblant l'écart entre l'innovation de Femtech et la pratique clinique, nous veillons à ce que l'avenir de la santé des femmes soit accessible aux Canadiennes maintenant. Ce partenariat avec la SOGC ouvre la voie à l'adoption de technologies qui nous sortiront de nos habitudes et permettront aux professionnel(le)s de la santé d'intégrer ces avancées dans leurs pratiques et accélérer l'offre de soins de haute qualité et équitables à travers le pays. » -- Rachel Bartholomew, Fondatrice et conseillère principale, Femtech Canada.

