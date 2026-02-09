Dans l'environnement numérique actuel, des renseignements inexacts sur la santé sexuelle et reproductive se propagent rapidement sur les médias sociaux, les moteurs de recherche et les plateformes en ligne, souvent amplifiés par des algorithmes et par les histoires personnelles des influenceurs. Ces informations sont dépourvues de fondement scientifique et peuvent entraîner de la confusion, miner la confiance envers les soins fondés sur des données probantes et, surtout, influencer les décisions personnelles sur la santé. L'accès aux soins est une réalité partout au pays, de nombreuses femmes disent chercher des réponses plus rapides en se tournant simplement vers « Docteur Google ».

En octobre 2025, la SOGC a dénoncé la mésinformation et la désinformation en santé comme une forme de violence faite aux femmes. La diffusion de fausses informations sur des traitements ou des médicaments peut causer des préjudices réels aux filles et aux femmes et miner la confiance envers les soins de santé même si ces options sont fondées sur des données probantes et sécuritaires.

À titre de voix nationale de la santé des femmes au Canada, la SOGC souligne l'importance de consulter des sources crédibles, fondées sur des données probantes, ainsi que des professionnel(le)s de la santé qualifiés. La SOGC met à la disposition du public plusieurs outils et ressources éducatives offrant de l'information scientifique et des conseils cliniques sur le sexe et la santé sexuelle, la contraception et la planification familiale, les soins liés à l'avortement, la ménopause, les menstruations et la grossesse. Pour en savoir plus, visitez le site sogc.org afin d'accéder à ces ressources et à bien d'autres.

La SOGC tient régulièrement des activités de formation destinées aux professionnel(le)s de la santé ainsi qu'au public afin de contribuer à ce que les Canadiennes aient accès à des recommandations basées sur des données probantes. La SOGC organisera bientôt deux séances publiques réunissant des obstétriciens-gynécologues et des femmes ayant vécu des expériences difficiles sur deux sujets précis, soit les pertes de grossesse précoces et la ménopause. Venez poser vos questions !

Tous sont invités à participer à ces séances interactives. Les femmes qui comprennent ce qui leur arrive et connaissent les solutions seront mieux positionnées pour faire les meilleurs choix pour elles-mêmes.

« La désinformation sur les vaccins, la contraception, la fertilité et d'autres aspects de la santé reproductive ne fait pas que tromper : elle peut causer de réels préjudices. Durant la Semaine de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, la SOGC réaffirme l'importance d'une information fiable et fondée sur des données probantes afin que les femmes puissent prendre des décisions éclairées concernant leur santé, en toute confiance. »

-- Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, présidente, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

