OTTAWA, ON, le 25 mars 2025 /CNW/ - Alors que les Canadiens se rendent aux urnes, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) exhorte tous les partis politiques à faire de la santé des femmes et de leurs droits sexuels et génésiques une priorité dans leurs engagements électoraux. Le besoin de politiques plus solides pour combler les lacunes dans l'accès aux soins, pour contrer la menace croissante de la désinformation et pour améliorer la santé des femmes au Canada n'a jamais été aussi grand.

Alors que les Canadiens se rendent aux urnes, la SOGC exhorte tous les partis à faire de la santé des femmes et de leurs droits sexuels et reproductifs une priorité dans leurs engagements. (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

La SOGC demande à tous les partis ainsi qu'aux candidats et candidates de s'engager à respecter les priorités politiques suivantes afin d'améliorer la santé et la vie des femmes dans tout le pays :

1. Meilleur accès aux soins et investissement dans la recherche sur la santé des femmes

Les Canadiens méritent un système de santé qui garantit aux femmes un accès équitable aux soins de santé à tous les stades de leur vie. Les Canadiennes doivent être en bonne santé pour rester sur le marché du travail. Plus précisément, la SOGC demande à tous les partis de s'engager à :

Un financement fédéral pour augmenter la couverture publique des services de santé maternelle et reproductive virtuels et en personne là où il y a des pénuries.

Soutenir les méthodes innovantes de dépistage et de test, telles que le dépistage du papillomavirus à domicile et l'accès virtuel, sans barrière et à l'échelle nationale, aux spécialistes de la ménopause, afin que les femmes qui n'ont pas accès à un professionnel de la santé puissent rester en bonne santé et gérer leur santé.

Un financement dédié à la recherche sur les problèmes de santé des femmes afin de combler les lacunes de longue date en matière de diagnostic et de traitement et de lutter contre la désinformation croissante dans le domaine de la santé des femmes.

Délivrance de permis d'exercice pancanadiens pour les professionnels de la santé et certification simplifiée des professionnels de la santé formés à l'étranger afin de résoudre la crise du personnel de santé au Canada .

2. Protéger et défendre la santé et les droits sexuels et reproductifs

La santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes (SDSR) doivent être protégés contre l'ingérence politique, les barrières idéologiques, la mésinformation et la désinformation. La SOGC demande à tous les partis d'affirmer clairement leur engagement à faire respecter le droit fondamental de chaque Canadienne à ses droits et libertés en matière de sexualité et de procréation.

Nous appelons également les partis et les candidats et candidates à s'engager à protéger et à élargir l'accès aux services de SDSR dans les régions mal desservies, y compris l'avortement, la contraception, la fécondation in vitro et d'autres services de santé reproductive.

3. Renforcer la collecte de données canadiennes sur la santé des femmes

Des données fiables et standardisées sont essentielles pour améliorer la santé des Canadiennes. Le gouvernement fédéral doit diriger les efforts visant à mieux collecter, standardiser et partager les données sur l'état de santé des femmes, en collaboration avec les provinces et les territoires.

« Maintenant que les Canadiens et Canadiennes réfléchissent à leurs choix électoraux, il est essentiel que tous les partis politiques énoncent clairement leurs plans pour améliorer et protéger les soins de santé des femmes au Canada. Sans leadership fédéral, les femmes continueront à subir des délais d'attente inacceptables pour obtenir des soins, elles seront obligées de s'absenter de leur travail et nombre d'entre elles continueront à rester dans l'ignorance des conditions qui affectent leur propre corps. Le moment est venu pour tous les candidats de faire preuve de leadership et de se faire les champions des droits et de la santé des femmes. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

