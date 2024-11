MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est fière d'être à Montréal et de s'associer au CHU Sainte-Justine ainsi qu'à d'autres collaborateurs pour annoncer le lancement d'une nouvelle plateforme pancanadienne, le Hub grossesse en santé.

Cette plateforme est une ressource publique en ligne consacrée à soutenir les futurs parents en leur offrant des informations basées sur des données probantes, spécifiquement concernant l'utilisation de médicaments pendant la grossesse.

Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

Elle comprend une bibliothèque bilingue ainsi que des infographies, des vidéos, des balados et un moteur de recherche avec chatbot pour faciliter la navigation sur le site. Ce site a été conçu de manière à respecter la sensibilité culturelle, en prêtant une attention particulière au soutien des communautés autochtones et des groupes minoritaires, pour lesquels il existe moins de données scientifiques.

Parmi les partenaires ayant contribué à la création de cette nouvelle ressource figurent des organisations médicales, des chercheurs, des universités et des experts de partout au pays, notamment: l'Université de Montréal, Black Physicians of Canada, l'Initiative canadienne mères-enfants sur la sécurité des médicaments pendant la grossesse, ainsi que la SOGC, pour n'en nommer que quelques-uns. Le Hub est financé par la Coalition pancanadienne pour la santé des femmes de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada.

« Nous savons qu'il existe beaucoup de désinformation en matière de santé des femmes, particulièrement en ce qui concerne la fertilité et la grossesse. En tant que voix nationale de la santé des femmes au Canada, nous avons la responsabilité de soutenir les femmes directement afin de les autonomiser dans leur parcours de soins de santé en leur fournissant des informations basées sur des données probantes. Le Hub grossesse en santé est l'outil idéal pour accéder à ces informations. La SOGC continuera à travailler avec d'autres partenaires pour aider les femmes à accéder à l'information fiable dont elles ont besoin pour les accompagner tout au long de leur grossesse. » - Dre Diane Francoeur, Directrice générale, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

