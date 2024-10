OTTAWA, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est ravie de célébrer l'adoption du projet de loi C- 4: Loi concernant l'assurance médicaments, qui consacre officiellement dans la loi l'accès universel gratuit à toutes les méthodes contraceptives pour toutes les canadiennes. Une fois mise en œuvre, cette législation emblématique garantira aux femmes à travers le Canada, indépendamment de leur revenu ou de leur adresse, l'accès à un large éventail d'options de contraception sans frais, supprimant ainsi des barrières financières significatives à l'autonomie reproductive des femmes au Canada.

La SOGC célèbre l'adoption du Projet de Loi C64, qui rendra les contraceptifs accessibles à toutes les femmes canadiennes. La SOGC est fière d'avoir contribué à ce changement historique en matière de santé des femmes. (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

La SOGC plaide depuis longtemps pour une couverture contraceptive universelle, reconnaissant que l'accès à la contraception est à la fois un droit fondamental et une mesure de santé publique importante. La contraception permet aux femmes de planifier leur vie, leur famille et leur grossesse. En termes simples: l'accès universel gratuit à la contraception élimine les obstacles à la capacité d'une femme de contrôler son propre avenir.

La SOGC appelle maintenant les gouvernements provinciaux et territoriaux à travailler rapidement avec le gouvernement fédéral sur des accords respectifs, car l'accès n'est jamais trop tôt pour une femme qui doit choisir entre payer son épicerie ou payer sa prescription.

La SOGC est fière d'avoir joué un rôle dans la défense de ce changement générationnel dans les soins de santé des femmes et continuera de promouvoir des politiques qui avancent les droits et la santé des femmes et des filles.

« Ce projet de loi marque une réalisation historique pour les soins de santé des femmes au Canada. Les femmes à travers le pays pourront faire des choix en matière de contraception en fonction de ce qui est le mieux pour elles, et non pour leur portefeuille. En tant que professionnels de la santé, nos patientes nous demandent chaque jour quand l'accès sera disponible, je demande donc aux provinces et territoires de travailler rapidement sur des accords avec le gouvernement fédéral pour éliminer le plus tôt possible, le coût des contraceptifs qui limite l'accès. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

SOURCE The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

