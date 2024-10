OTTAWA, ON, le 29 oct. 2024 /CNW/ - La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) accueille favorablement la nouvelle mesure proposée par le gouvernement fédéral visant à améliorer la transparence des services de consultationen matière de grossesse au Canada. Ce changement proposé exigerait que les organismes de bienfaisance qui offrent des services et du soutien aux femmes enceintes divulguent s'ils offrent un accès à l'avortement, à la contraception ou s'ils orientent les femmes vers des services d'avortement et des méthodes de contraception.

Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

La SOGC estime qu'il s'agit d'une mesure positive qui renforcerait la confiance dans les soins de santé reproductive et favoriserait la responsabilisation des organisations qui fournissent des services aux femmes enceintes. Il est important que les femmes sachent dès le début de leurs interactions avec ces organisations si elles peuvent s'attendre à un soutien si elles choisissent de mettre fin à leur grossesse. La nécessité d'un dialogue ouvert et d'une transparence en ce qui concerne les droits et les services reproductifs des femmes ne peut être sous-estimée, surtout si cela peut aider à protéger les femmes contre des informations trompeuses qui pourraient restreindre leur accès à des soins de santé essentiels.

La SOGC reste déterminée à défendre des mesures qui respectent les droits reproductifs et permettent aux femmes de disposer des informations dont elles ont besoin pour prendre les meilleures décisions pour leur santé.

« En tant que médecins, nous avons le devoir de soutenir les femmes qui choisissent d'interrompre leur grossesse et de les orienter vers des services d'avortement appropriés. Nous attendons la même transparence de la part des organisations qui offrent des conseils en matière de grossesse. L'initiative proposée est une étape positive pour garantir que les femmes en situation de vulnérabilité puissent prendre des décisions éclairées concernant leur santé reproductive ». - Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

