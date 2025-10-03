WINNIPEG, MB, le 3 oct. 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui que le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils avait atteint un niveau record de 302,6 milliards de dollars au 30 septembre 2025, soit une hausse de 14,2 % par rapport à 264,9 milliards au 30 septembre 2024. Le total des entrées nettes consolidées s'est établi à 838 millions de dollars pour septembre 2025.

FAITS SAILLANTS DE SEPTEMBRE

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils ont atteint un nouveau sommet de 302,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à 292,6 milliards au mois dernier. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 396 millions de dollars, en hausse par rapport à des rachats nets de 119 millions en septembre 2024. Le total des entrées nettes s'est établi à 838 millions de dollars, en hausse par rapport à des sorties nettes de 192 millions en septembre 2024.

IG Gestion de patrimoine - L'actif sous services-conseils a atteint la barre des 155,9 milliards de dollars, en hausse par rapport à 151,0 milliards au mois dernier. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 191 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 12 millions en septembre 2024. Le total des entrées nettes s'est établi à 159 millions de dollars, en hausse par rapport à des entrées nettes de 69 millions en septembre 2024. Les entrées brutes et les ventes brutes se sont respectivement élevées à 1,3 milliard de dollars et à 1,4 milliard, soit les meilleurs résultats jamais enregistrés pour le mois de septembre.

Placements Mackenzie - L'actif géré s'est établi à un niveau record de 239,5 milliards de dollars, en hausse par rapport à 231,5 milliards au mois dernier. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 205 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 131 millions en septembre 2024. Le total des ventes nettes s'est établi à 679 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 261 millions en septembre 2024.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.



Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de patrimoine

Placements

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 30 septembre 2025













Flux nets













Ventes nettes de fonds communs de placement 191,1



(64,1)

127,0

Créations nettes de parts de FNB





268,6

268,6

Ventes nettes de fonds d'investissement 191,1



204,5

395,6

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





474,31,3

474,3

Ventes nettes au titre de l'actif géré 191,1



678,8

869,9

Autres flux nets (31,8)







(31,8)

















Flux nets 159,3



678,8

838,1

















Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 1 354,2



829,9

2 184,1

Entrées brutes des courtiers 1 287,1







1 287,1



Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Septembre

2025 Août

2025 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine









IG Gestion de patrimoine









Actif géré 137 978

133 479

3,4 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 906

17 507

2,3 % Actif sous services-conseils 155 884

150 986

3,2 %











Gestion d'actifs









Placements Mackenzie









Fonds communs de placement 65 766

64 026

2,7 % FNB 9 911

9 307

6,5 % Fonds d'investissement 75 677

73 333

3,2 %











Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 14 683

13 606

7,9 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 56 368

54 650

3,1 % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 71 051

68 256

4,1 %











Total de l'actif géré des tiers 146 728

141 589

3,6 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 92 759

89 903

3,2 % Total 239 487

231 492

3,5 %











FNB distribués à des tiers 9 911

9 307

6,5 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 11 044

10 425

5,9 % Total des FNB 20 955

19 732

6,2 %











Total









Actif géré 284 706

275 068

3,5 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 906

17 507

2,3 % Actif géré et actif sous services-conseils 302 612

292 575

3,4 %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2025 Gestion de patrimoine

IG Gestion de patrimoine

Actif géré 133 017 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 474 Actif sous services-conseils2 150 491



Gestion d'actifs

Placements Mackenzie

Fonds communs de placement 63 862 FNB 9 185 Fonds d'investissement 73 047



Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 13 338 Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 54 821 Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 68 159



Total de l'actif géré des tiers 141 206 Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 89 538 Total 230 744



FNB distribués à des tiers 9 185 FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 10 394 Total des FNB 19 579



Total

Actif géré 274 223 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 474 Actif géré et actif sous services-conseils 291 697



1. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine.

2. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple fondée sur les valeurs de fin de mois est de 150 228 millions de dollars.

3. En septembre 2025, Mackenzie a remporté un mandat de 532 millions de dollars auprès d'un client institutionnel.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation. L'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'Investment Planning Counsel (IPC) ont été exclus de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils et présentés à titre d'activités abandonnées.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IG Gestion de patrimoine. IG Gestion de patrimoine est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 303 milliards de dollars au 30 septembre 2025. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

