WINNIPEG, MB, le 6 janv. 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui un total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils de 310,1 milliards de dollars au 31 décembre 2025, soit une hausse de 14,7 % par rapport à 270,4 milliards au 31 décembre 2024. Le total des entrées nettes consolidées s'est établi à 310 millions de dollars pour décembre 2025.

FAITS SAILLANTS DE DÉCEMBRE

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont chiffrés à 310,1 milliards de dollars, comparativement à 311,1 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 310 millions de dollars, en hausse par rapport à des sorties nettes de 3 millions en décembre 2024. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 257 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 68 millions en décembre 2024.

IG Gestion de patrimoine - L'actif sous services-conseils s'est chiffré à 158,9 milliards de dollars, comparativement à 159,3 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 232 millions de dollars, en hausse par rapport à des entrées nettes de 188 millions en décembre 2024. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 137 millions de dollars, par rapport à des ventes nettes de 149 millions en décembre 2024. Les entrées brutes ont atteint un record de 1,6 milliard de dollars et les ventes brutes se sont chiffrées à 1,5 milliard, soit les meilleurs résultats jamais enregistrés pour le mois de décembre.

Placements Mackenzie - L'actif géré s'est établi à 244,0 milliards de dollars, comparativement à 246,4 milliards au mois dernier. Le total des ventes nettes s'est établi à 78 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 191 millions en décembre 2024. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont élevées à 120 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 81 millions en décembre 2024.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine

Placements

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 31 décembre 2025













Flux nets













Ventes nettes de fonds communs de placement 136,9



(173,1)

(36,2)

Créations nettes de parts de FNB





292,7

292,7

Ventes nettes de fonds d'investissement 136,9



119,6

256,5

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





(41,7)1

(41,7)

Ventes nettes au titre de l'actif géré 136,9



77,9

214,8

Autres flux nets 94,7







94,7

















Flux nets 231,6



77,9

309,5

















Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 1 525,8



964,2

2 490,0

Entrées brutes des courtiers 1 623,5







1 623,5



Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Décembre

2025 Novembre

2025 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 138 748

140 892

(1,5) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 20 193

18 444

9,5 %













Actif sous services-conseils 158 941

159 336

(0,2) %













Gestion d'actifs











Placements Mackenzie











Fonds communs de placement 65 671

66 486

(1,2) % FNB 12 462

12 248

1,7 % Fonds d'investissement 78 133

78 734

(0,8) %













Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 14 491

14 517

(0,2) % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 58 525

58 534

-

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 73 016

73 051

-















Total de l'actif géré des tiers 151 149

151 785

(0,4) % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 92 837

94 590

(1,9) % Total 243 986

246 375

(1,0) %













FNB distribués à des tiers 12 462

12 248

1,7 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 11 672

11 650

0,2 % Total des FNB 24 134

23 898

1,0 %













Total











Actif géré 289 897

292 677

(0,9) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 20 193

18 444

9,5 % Actif géré et actif sous services-conseils 310 090

311 121

(0,3) %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2025 Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 139 463

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 18 325

Actif sous services-conseils2 157 788







Gestion d'actifs



Placements Mackenzie



Fonds communs de placement 65 901

FNB 11 601

Fonds d'investissement 77 502







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 14 601

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 57 624

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 72 225







Total de l'actif géré des tiers 149 727

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 93 506

Total 243 233







FNB distribués à des tiers 11 601

FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 11 452

Total des FNB 23 053







Total



Actif géré 289 190

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 18 325

Actif géré et actif sous services-conseils 307 515



1 Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. 2 L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple fondée sur les valeurs de fin de mois est de 158 248 millions de dollars.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation. L'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'Investment Planning Counsel (IPC) ont été exclus de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils et présentés à titre d'activités abandonnées.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IG Gestion de patrimoine. IG Gestion de patrimoine est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 310 milliards de dollars au 31 décembre 2025. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

