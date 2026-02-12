Prière de se reporter aux sections « Déclarations prospectives » et « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » à la fin du présent communiqué.

WINNIPEG, MB, le 12 févr. 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM » ou la « Société ») (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025.

FAITS SAILLANTS D'IGM

Le bénéfice net ajusté 1 a atteint un nouveau sommet de 301,4 millions de dollars pour le quatrième trimestre , comparativement à 250,0 millions au quatrième trimestre de 2024, soit une hausse de 20,6 %. Le bénéfice ajusté par action 1 a atteint un niveau record de 1,27 dollar pour le quatrième trimestre, comparativement à 1,05 dollar au quatrième trimestre de 2024.

, comparativement à 250,0 millions au quatrième trimestre de 2024, soit une hausse de 20,6 %. comparativement à 1,05 dollar au quatrième trimestre de 2024. Le bénéfice net du quatrième trimestre s'est chiffré à 322,4 millions de dollars , en hausse de 26,6 % par rapport à 254,7 millions au quatrième trimestre de 2024. Le bénéfice par action s'est établi à 1,36 dollar , comparativement à 1,07 dollar au quatrième trimestre de 2024.

par rapport à 254,7 millions au quatrième trimestre de 2024. comparativement à 1,07 dollar au quatrième trimestre de 2024. Le bénéfice net ajusté annuel 1 a atteint un sommet historique de 1 093,1 millions de dollars, ou 4,61 dollars par action, comparativement à 939,0 millions, ou 3,95 dollars par action, en 2024. Le bénéfice net annuel s'est établi à 1 101,0 millions de dollars, ou 4,64 dollars par action, comparativement à 933,5 millions, ou 3,93 dollars par action, en 2024.

comparativement à 939,0 millions, ou 3,95 dollars par action, en 2024. Le bénéfice net annuel s'est établi à 1 101,0 millions de dollars, ou 4,64 dollars par action, comparativement à 933,5 millions, ou 3,93 dollars par action, en 2024. L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont élevés à 310,1 milliards de dollars, en hausse de 14,7 % par rapport au quatrième trimestre de 2024 et en hausse de 2,5 % par rapport au trimestre précédent.

et en hausse de 2,5 % par rapport au trimestre précédent. L'actif géré et l'actif sous services-conseils d'IGM, y compris les investissements stratégiques, ont totalisé 566,2 milliards de dollars , comparativement à 483,5 milliards au 31 décembre 2024 et à 562,4 milliards au 30 septembre 2025.

, comparativement à 483,5 milliards au 31 décembre 2024 et à 562,4 milliards au 30 septembre 2025. Les entrées nettes du quatrième trimestre se sont établies à 2,2 milliards de dollars, comparativement à des entrées nettes de 244 millions au quatrième trimestre de 2024.

IGM a généré un produit de 394,2 millions de dollars principalement sous forme d'un remboursement de capital ainsi qu'en raison de la vente de titres de capitaux propres de Rockefeller Capital Management conclue au quatrième trimestre.

La Société augmente son dividende trimestriel de 10 %, le faisant passer de 0,5625 dollar par action à 0,62 dollar par action.

« La santé financière d'IGM n'a jamais été aussi solide, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. Les actifs de la clientèle et notre bénéfice ont atteint des niveaux records qui, conjugués à un capital non attribué de 1 milliard de dollars et aux faibles niveaux d'endettement, nous permettent d'entamer l'exercice 2026 en nous concentrant sur le remboursement de capital à nos actionnaires. De plus, nous bénéficions d'un positionnement stratégique robuste pour l'avenir grâce à la croissance et à la diversification soutenues de nos éminentes sociétés dans les secteurs de la gestion du patrimoine et de la gestion d'actifs. »



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2025 2024 Variation

2025 2024 Variation Mesures financières conformes aux normes IFRS

























Bénéfice net (en millions) 322,4 $ 254,7 $ 26,6 %

1 101,0 $

933,5 $ 17,9 % Bénéfice par action 1,36 $ 1,07 $ 27,1 %

4,64 $

3,93 $ 18,1 %



























Mesures financières non conformes aux normes IFRS

























Bénéfice net ajusté1 (en millions) 301,4 $ 250,0 $ 20,6 %

1 093,1 $

939,0 $ 16,4 % Bénéfice ajusté par action1 1,27 $ 1,05 $ 21,0 %

4,61 $

3,95 $ 16,7 %



























Actif géré et actif sous services-conseils (en milliards)

























Actif géré et actif sous services-conseils 310,1 $ 270,4 $ 14,7 %

310,1 $

270,4 $ 14,7 % Actif géré et actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques 566,2 $ 483,5 $ 17,1 %

566,2 $

483,5 $ 17,1 %

GESTION DE PATRIMOINE

Ce secteur reflète les activités de son entreprise principale et les investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la prestation de services de planification financière et de services connexes. Il comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et les investissements de la Société dans Rockefeller Capital Management (« Rockefeller ») et dans Wealthsimple Financial Corp. (« Wealthsimple »).

Au quatrième trimestre de 2025, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 177,7 millions de dollars, soit une hausse de 33,7 % par rapport au quatrième trimestre de 2024, et représentait 59,0 % du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.

Au 31 décembre 2025, l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques, s'établissait à 234,0 milliards de dollars, soit une diminution de 0,5 % par rapport à 235,3 milliards au 30 septembre 2025 et une augmentation de 15,6 % par rapport à 202,4 milliards au 31 décembre 2024.

IG Gestion de patrimoine

Au 31 décembre 2025, l'actif sous services-conseils a clôturé le trimestre à un niveau record de 158,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,0 % par rapport à 155,9 milliards au 30 septembre 2025 et une augmentation de 13,2 % par rapport à 140,4 milliards au 31 décembre 2024.

Les entrées nettes de la clientèle se sont élevées à 694 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à des entrées nettes de la clientèle de 553 millions pour le quatrième trimestre de 2024.

Les entrées brutes de la clientèle ont atteint un sommet de 4,8 milliards de dollars pour le trimestre, ce qui constitue une augmentation de 21,8 % par rapport au quatrième trimestre de 2024.

Wealthsimple

La juste valeur de l'investissement de la Société dans Wealthsimple s'élevait à 2,3 milliards de dollars au 31 décembre 2025, en hausse comparativement à 2,2 milliards au trimestre précédent en raison d'un investissement de 100 millions au cours du trimestre considéré. Cette juste valeur reflète les transactions conclues au quatrième trimestre de 2025, les évaluations de sociétés ouvertes analogues, ainsi que la performance des activités de Wealthsimple et ses attentes en matière de produits. Cet investissement dans Wealthsimple est classé à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et les variations de la juste valeur ne sont pas comptabilisées en résultat net.

IGM demeure le principal actionnaire de Wealthsimple et détient son investissement principalement par l'intermédiaire d'une société en commandite contrôlée par Power Corporation.

Rockefeller

La transaction avec des tierces parties annoncée précédemment, qui s'est conclue au quatrième trimestre de 2025, a donné lieu à la réception par IGM d'un produit total de 394,2 millions de dollars, principalement sous forme d'un remboursement de capital et en raison de la vente de titres de capitaux propres. Ce produit est reflété dans la valeur indicative actuelle de l'investissement d'IGM, qui s'élève à 1,16 milliard de dollars. La participation de la Société a diminué pour s'établir à 17,2 % par suite de cette vente de titres de capitaux propres et de l'ajustement apporté à certaines attributions fondées sur des actions émises précédemment dans le but d'aligner les intérêts de la direction de Rockefeller sur la participation à long terme. IGM demeure le deuxième actionnaire en importance de Rockefeller.

GESTION D'ACTIFS

Ce secteur reflète les activités de son entreprise principale et les investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la prestation de services de gestion de placements. Il comprend les activités de Placements Mackenzie et les investissements de la Société dans China Asset Management Co., Ltd. (« ChinaAMC ») et Northleaf Capital Group Ltd. (« Northleaf »).

Au quatrième trimestre de 2025, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 88,6 millions de dollars, en hausse de 1,3 % par rapport au quatrième trimestre de 2024, et représentait 29,4 % du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.

Au 31 décembre 2025, l'actif géré, y compris les investissements stratégiques, s'établissait à 427,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à 421,8 milliards au 30 septembre 2025 et une augmentation de 16,8 % par rapport à 366,1 milliards au 31 décembre 2024.

Placements Mackenzie

L'actif géré a clôturé le trimestre à un niveau record pour totaliser 244,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à 239,5 milliards au 30 septembre 2025 et une augmentation de 14,4 % par rapport à 213,3 milliards au 31 décembre 2024. L'actif géré des tiers s'élevait à 151,1 milliards de dollars au 31 décembre 2025, soit une hausse de 3,0 % par rapport au 30 septembre 2025 et une hausse de 16,3 % par rapport au 31 décembre 2024.

Le total des ventes nettes s'est établi à 1,5 milliard de dollars, comparativement à des rachats nets de 309 millions au quatrième trimestre de 2024. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 2,0 milliards de dollars, comparativement à des rachats nets de 377 millions au quatrième trimestre de 2024.

Les ventes brutes de fonds communs de placement se sont établies à 2,8 milliards de dollars, en hausse de 27,6 % par rapport au quatrième trimestre de 2024.

FNB - Au 31 décembre 2025, l'actif géré des FNB totalisait 24,1 milliards de dollars, en hausse par rapport à 21,0 milliards au 30 septembre 2025 et à 15,5 milliards au 31 décembre 2024. Compte non tenu de l'investissement des produits gérés d'IGM dans les FNB, l'actif géré des FNB s'élevait à 12,5 milliards de dollars au 31 décembre 2025, par rapport à 9,9 milliards au 30 septembre 2025 et à 7,3 milliards au 31 décembre 2024.

ChinaAMC

La quote-part du résultat de ChinaAMC revenant à la Société s'est chiffrée à 22,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre, comparativement à 25,4 millions pour le quatrième trimestre de 2024.

ACTIVITÉS INTERNES ET AUTRES

Ce secteur représente les investissements dans Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») et Portage Ventures LP. Le capital non attribué est aussi compris dans ce secteur.

Lifeco - La quote-part du résultat de Lifeco revenant à la Société s'est établie à 26,0 millions de dollars2 pour le quatrième trimestre, comparativement à 26,3 millions pour le quatrième trimestre de 2024. La quote‑part du bénéfice fondamental de Lifeco revenant à la Société s'est établie à 31,1 millions de dollars, comparativement à 26,3 millions pour le quatrième trimestre de 2024.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré une hausse de 10 % par action du dividende trimestriel sur les actions ordinaires de la Société pour le faire passer de 56,25 cents à 62 cents par action, lequel sera versé le 30 avril 2026 aux actionnaires inscrits au 31 mars 2026.

1. Une mesure financière non conforme aux normes IFRS - se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué. Le bénéfice net ajusté exclut les autres éléments.

Les autres éléments pour l'exercice 2025 comprenaient les éléments suivants :

• Les autres éléments liés à Lifeco de (5,1) millions de dollars comptabilisés pour le quatrième trimestre et de (18,2) millions pour l'exercice clos le 31 décembre, ce qui reflète la quote-part de la Société des éléments que Lifeco exclut de son bénéfice fondamental (les autres éléments liés à Lifeco). Le bénéfice fondamental est une autre mesure utilisée par Lifeco pour comprendre la performance sous‑jacente des activités par rapport au bénéfice net selon les normes IFRS.

• Un profit à la vente partielle de participations dans des entreprises associées de 26,1 millions de dollars, déduction faite de l'impôt et des coûts exceptionnels, comptabilisé au quatrième trimestre.

Les autres éléments pour l'exercice 2024 comprenaient les éléments suivants :

• Les autres éléments liés à Lifeco de (6,9) millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre.

• La consolidation de pertes fiscales de 4,7 millions de dollars, comptabilisée au quatrième trimestre, relativement à l'avantage découlant des transactions de consolidation de pertes fiscales conclues entre la Société et une filiale de Power Corporation.

• La quote-part revenant à la Société des coûts de refinancement de la dette exceptionnels de Rockefeller d'un montant de 3,3 millions de dollars, comptabilisés au deuxième trimestre et qui représentent le remboursement anticipé de l'une des facilités de financement de Rockefeller. 2. La Société comptabilise sa quote-part du résultat de Lifeco en fonction du bénéfice réel.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM Inc. (la « Société financière IGM », « IGM » ou « la Société ») et, s'il y a lieu, de ses filiales et de ses investissements stratégiques. Les déclarations prospectives sont fournies afin de vous aider à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs, y compris les visées et priorités environnementales, sociales et stratégiques, pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et à la réputation, des risques environnementaux et sociaux, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, l'incidence des relations commerciales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales, ainsi que par ses investissements stratégiques pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Prière de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Nous vous prions également d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Ce rapport contient des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des ratios non conformes aux normes IFRS qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») et, par conséquent, ils pourraient ne pas être directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures et ces ratios sont utilisés afin de donner à la direction, aux investisseurs et aux analystes de placement des mesures additionnelles pour évaluer le rendement.

Les mesures financières non conformes aux normes IFRS comprennent, sans s'y limiter, le « bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires », le « bénéfice net ajusté », le « bénéfice ajusté avant impôt sur le résultat », le « bénéfice ajusté avant intérêts et impôt » (le « BAII ajusté »), le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements avant les commissions de vente » (le « BAIIA avant les commissions de vente ») et le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements après les commissions de vente » (le « BAIIA après les commissions de vente »). Ces mesures ne tiennent pas compte des autres éléments qui sont non récurrents ou qui pourraient rendre moins significative la comparaison des résultats d'exploitation d'une période à l'autre. Avec prise d'effet au premier trimestre de 2024, ces mesures excluent également la quote-part revenant à la Société des éléments que Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») exclut de son bénéfice net comptabilisé selon les normes IFRS aux fins du calcul du bénéfice fondamental de Lifeco. Le bénéfice fondamental est une autre mesure utilisée par Lifeco pour comprendre la performance sous­jacente des activités par rapport au bénéfice net selon les normes IFRS. Pour obtenir l'information financière sur Lifeco, il y a lieu de consulter les documents qui ont été déposés sur www.sedarplus.ca. Les chiffres des périodes correspondantes ont été retraités afin de refléter ce changement. Le BAIIA avant les commissions de vente exclut toutes les commissions de vente. Le BAIIA après les commissions de vente comprend toutes les commissions de vente et met en évidence l'ensemble des flux de trésorerie.

Les ratios non conformes aux normes IFRS comprennent ce qui suit :

Ratio Numérateur Dénominateur Bénéfice ajusté par action (BPA ajusté) Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation, après dilution Rendement (rendement ajusté) des capitaux propres Bénéfice net (bénéfice net ajusté) attribuable aux actionnaires ordinaires Capitaux propres moyens Rendement des capitaux propres (rendement ajusté des capitaux propres), compte non tenu de l'incidence des investissements à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global Bénéfice net (bénéfice net ajusté) attribuable aux actionnaires ordinaires Capitaux propres moyens, compte non tenu de l'incidence des investissements à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt

Se reporter aux rapprochements pertinents des mesures financières non conformes aux normes IFRS, y compris les composantes des ratios non conformes aux normes IFRS, et des résultats présentés conformément aux normes IFRS dans le rapport de gestion le plus récent de la Société financière IGM Inc.

Ce rapport contient également d'autres mesures financières, notamment :

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de la présentation de la Société financière IGM. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services‑conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur supplémentaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

L'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques, représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris la quote-part de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils des investissements stratégiques revenant à la Société compte tenu de sa participation dans les investissements stratégiques. Les investissements stratégiques qui en font partie sont ceux dont les activités ont surtout trait à la gestion d'actifs et à la gestion de patrimoine et comprennent ChinaAMC, Northleaf, Rockefeller et Wealthsimple. Les actifs de la clientèle de Rockefeller comprennent l'actif géré et l'actif sous services-conseils, ainsi que les actifs détenus à des fins de placement et ne nécessitant que des services administratifs.

WEBÉMISSION ET TÉLÉCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

La webémission et la téléconférence de la Société financière IGM Inc. au sujet des résultats du quatrième trimestre de 2025 auront lieu le vendredi 13 février 2026 à 8 h (HE). La webémission et la téléconférence sont accessibles respectivement à partir du site igmfinancial.com/fr. Il est également possible de vous inscrire pour réserver la plage horaire en utilisant votre numéro de téléphone, votre NIP et le lien vers la webémission. Vous pouvez également composer le 1 833 752-3519.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société les plus récents peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au igmfinancial.com/fr.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 316 milliards de dollars au 31 janvier 2026. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.



















































États consolidés du résultat net

































(non audité) Trimestres clos les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2025

2024

2025

2024



















Produits















Gestion de patrimoine 731 727 $ 647 454 $ 2 717 423 $ 2 436 102 $ Gestion d'actifs 278 645

261 637

1 061 079

1 002 682

Charge de rémunération des courtiers (88 279)

(85 226)

(341 872)

(329 168)

Gestion d'actifs - produits nets 190 366

176 411

719 207

673 514

Produits tirés des placements nets et autres produits 9 546

17 338

42 333

53 041

Profit à la vente partielle de participations dans des entreprises associées 44 578

-

44 578

-

Quote-part du résultat des entreprises associées 71 107

53 107

264 182

212 777



1 047 324

894 310

3 787 723

3 375 434



















Charges















Services-conseils et croissance des affaires 337 285

298 326

1 252 475

1 120 730

Activités et services de soutien 222 700

216 460

873 433

837 656

Comptes gérés à titre de sous-conseiller 24 508

21 177

91 737

78 059

Charges d'intérêts 32 537

32 463

129 170

129 379



617 030

568 426

2 346 815

2 165 824

Bénéfice avant impôt sur le résultat 430 294

325 884

1 440 908

1 209 610

Impôt sur le résultat 105 701

70 355

333 906

272 171

Bénéfice net 324 593

255 529

1 107 002

937 439

Participation ne donnant pas le contrôle (2 199)

(768)

(6 033)

(3 925)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 322 394 $ 254 761 $ 1 100 969 $ 933 514 $

















Bénéfice par action (en $)















Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires















- De base 1,37 $ 1,07 $ 4,66 $ 3,93 $ - Dilué 1,36 $ 1,07 $ 4,64 $ 3,93 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.



















































Faits saillants financiers

Pour les trimestres clos les 31 décembre

Aux 31 décembre et pour les exercices clos à ces dates

(non audité) 2025

2024

Variation

2025

2024

Variation



























Bénéfice net attribuable aux























actionnaires ordinaires (en M$)























Bénéfice net 322,4 $ 254,7 $ 26,6 % 1 101,0 $ 933,5 $ 17,9 % Bénéfice net ajusté1 301,4

250,0

20,6

1 093,1

939,0

16,4



























Bénéfice dilué par action























Bénéfice net 1,36

1,07

27,1

4,64

3,93

18,1

Bénéfice net ajusté1 1,27

1,05

21,0

4,61

3,95

16,7



























Rendement des capitaux propres























Bénéfice net











13,2 %

13,0 %



Bénéfice net ajusté1











13,1 %

13,1 %





























Dividendes par action 0,5625

0,5625

-

2,25

2,25

-





















































Actif géré et actif sous services-conseils consolidés2 (en M$)

310 090 $ 270 367 $ 14,7 % Actif géré consolidé2











289 897

253 147

14,5

Gestion de patrimoine (IG Gestion de patrimoine)























Actif géré3











138 748

123 200





Autres éléments de l'actif sous services-conseils











20 193

17 220





Actif sous services-conseils











158 941

140 420

13,2

Gestion d'actifs (Placements Mackenzie)























Fonds d'investissement











78 133

68 693





Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels











14 491

8 375





Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie











58 525

52 879





Total compte non tenu des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine

151 149

129 947





Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine







92 837

83 369





Total de l'actif géré











243 986

213 316

14,4



























Actif géré et actif sous services-conseils consolidés, y compris les investissements stratégiques

566 224

483 495

17,1

Actif géré et actif sous services-conseils consolidés











310 090

270 367





Investissements stratégiques4











256 134

213 128

























































Flux nets















Gestion





(en M$)











Gestion de patrimoine3

d'actifs5

Total2

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025























Ventes nettes de fonds d'investissement











347 $ 1 991 $ 2 338 $ Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels











-

(519)

(519)

Ventes nettes des produits d'IGM











347

1 472

1 819

Autres flux nets des courtiers











347

-

347

Total des flux nets











694

1 472

2 166





















































Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025























Ventes nettes de fonds d'investissement











2 313 $ 2 500 $ 4 813 $ Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels

-

4 237

4 237

Ventes nettes des produits d'IGM











2 313

6 737

9 050

Autres flux nets des courtiers











(250)

-

(250)

Total des flux nets











2 063

6 737

8 800





























1. Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Le bénéfice net ajusté de 2025 exclut les éléments suivants :

• Les autres éléments liés à Lifeco de (5,1) M$ comptabilisés au quatrième trimestre et de (18,2) M$ pour l'exercice clos le 31 décembre.

• Le profit à la vente partielle de participations dans des entreprises associées de 26,1 M$, déduction faite de l'impôt et des coûts exceptionnels, comptabilisé au quatrième trimestre.

Le bénéfice net ajusté de 2024 exclut les éléments suivants :

• La consolidation de pertes fiscales de la Société de 4,7 M$, comptabilisée au quatrième trimestre.

• Les autres éléments liés à Lifeco de (6,9) M$ pour l'exercice clos le 31 décembre.

• La quote-part revenant à la Société des coûts de refinancement de la dette exceptionnels de Rockefeller d'un montant de 3,3 M$, comptabilisés au

deuxième trimestre. 2. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d'un secteur. 3. Comprennent les comptes à gestion distincte. 4. La quote-part de l'actif géré des investissements stratégiques comprend 27,8 % (2024 - 27,8 %) de l'actif géré de ChinaAMC, 56 % (2024 - 56 %) de l'actif géré

de Northleaf, 17,2 % (2024 - 20,5 %) des actifs de la clientèle de Rockefeller et 25,5 % (2024 - 27,2 %) de l'actif sous services-conseils de Wealthsimple. 5. Les flux du secteur Gestion d'actifs excluent les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine.

