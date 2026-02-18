Damon Murchison est nommé président et chef de la direction de la Financière IGM

Power Corporation a annoncé la nomination de son président et chef de la direction, James O'Sullivan

Il est prévu que le conseil d'administration de la Financière IGM nomme M. O'Sullivan à titre de président du conseil

Les changements prendront effet le 1er juillet 2026

WINNIPEG, MB, le 18 févr. 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM ») (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui des changements au sein de la haute direction qui assurent la continuité et favorisent l'essor de la société.

Damon Murchison a été nommé président et chef de la direction d'IGM et continuera d'occuper le poste de président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine (« IG »). Cette nomination fait suite à une annonce faite par Power Corporation du Canada (« Power Corporation » ou « Power ») plus tôt selon laquelle James O'Sullivan, actuellement président et chef de la direction d'IGM, a été nommé président et chef de la direction de Power Corporation. M. O'Sullivan remplace Jeffrey Orr, qui deviendra vice-président du conseil de Power, selon l'annonce de Power Corporation. Les nominations prendront effet le 1er juillet 2026.

Il est prévu que le conseil d'IGM nommera M. O'Sullivan à titre de président du conseil avec prise d'effet le 1er juillet 2026 et que M. Murchison présentera sa candidature à l'élection au conseil d'IGM à l'assemblée annuelle des actionnaires. De plus, M. Orr présentera sa candidature en vue de sa réélection au conseil d'IGM et sera le président du conseil d'IGM jusqu'au 30 juin 2026.

M. Murchison est un dirigeant grandement respecté qui a passé plus de 11 ans au sein d'IGM, où il a exercé une grande influence auprès d'IG et de Placements Mackenzie. Il a transformé et renforcé la position concurrentielle d'IG grâce à l'élaboration d'une approche multicanaux axée particulièrement sur la clientèle à valeur élevée et à valeur très élevée. La nomination de M. Murchison témoigne de son excellente feuille de route, ainsi que de la force de l'équipe de direction d'IGM et de son engagement envers la culture, la relève et le perfectionnement des compétences. Avant de se joindre à IGM, M. Murchison a occupé divers postes de haute direction dans les secteurs de la gestion d'actifs et de la gestion de patrimoine.

« Nous sommes ravis de nommer Damon Murchison à titre de président et chef de la direction d'IGM », a déclaré M. Orr, président du conseil d'IGM. « Il fait preuve d'une compréhension approfondie du secteur et de l'organisation et d'un leadership reconnu et est dévoué envers nos clients et notre personnel. Damon est la personne toute désignée pour diriger le prochain chapitre de la croissance d'IGM. »

« C'est un honneur pour moi de prendre le relais dans ce rôle et de continuer de tabler sur les immenses progrès accomplis par les équipes d'IG et de Mackenzie sous la direction de James », a déclaré M. Murchison. « Les postes que j'ai occupés dans l'ensemble du groupe de sociétés d'IGM me permettent de bien comprendre l'étendue de nos activités. IGM dispose d'assises solides et de talents exceptionnels, et d'extraordinaires occasions s'offriront à elle dans l'avenir. Je me réjouis à l'idée de faire progresser notre stratégie avec notre équipe de direction et de générer de solides résultats pour nos principales parties prenantes. »

Au cours de son mandat à titre de président et chef de la direction d'IGM, M. O'Sullivan a réalisé des progrès au chapitre de la stratégie, de l'expérience client, du rendement financier et de la culture d'IGM. Il a tracé une voie claire vers une croissance durable des bénéfices, renforcé l'orientation stratégique axée sur deux grands volets, soit la gestion du patrimoine et la gestion d'actifs, et appuyé des investissements stratégiques au sein de chaque volet.

« James est un dirigeant exceptionnel qui, avec son équipe, a bien positionné IGM en vue de la poursuite de la croissance de ses principaux secteurs d'activité et de ses investissements stratégiques », a déclaré M. Orr. « Grâce aux nominations annoncées aujourd'hui, IGM continuera de bénéficier de son expérience et de son jugement. »

« Ce fut un grand privilège d'assurer la direction d'IGM et je suis fier de l'apport collectif de notre équipe », a déclaré M. O'Sullivan. « Grâce à des niveaux records d'actifs de clients et de bénéfices, combinés à 1 G$ de capital non attribué et à de faibles niveaux d'endettement, la situation d'IGM n'a jamais été aussi solide. »

« Damon a joué un rôle déterminant dans notre succès et est la personne toute désignée pour diriger l'organisation », a ajouté M. O'Sullivan. Cette transition permet d'assurer qu'IGM demeure entre les mains de personnes compétentes.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 316 milliards de dollars au 31 janvier 2026. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com.

