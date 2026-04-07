WINNIPEG, MB, le 6 avril 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui un total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils de 314,0 milliards de dollars au 31 mars 2026, soit une hausse de 14,2 % par rapport à 275,0 milliards au 31 mars 2025. Le total des entrées nettes consolidées s'est établi à 1,3 milliard de dollars pour mars 2026.

FAITS SAILLANTS DE MARS

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont chiffrés à 314,0 milliards de dollars, comparativement à 326,6 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 1,3 milliard de dollars3, en baisse par rapport à des entrées nettes de 3,3 milliards4,5 en mars 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 307 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de néant en mars 2025.

IG Gestion de patrimoine (IGWM) - L'actif sous services-conseils s'est chiffré à 162,6 milliards de dollars, comparativement à 168,5 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes a atteint 125 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 207 millions en mars 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 227 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 15 millions en mars 2025. Les entrées brutes se sont établies à 1,6 milliard de dollars et les ventes brutes à 1,7 milliard pour le mois.

Placements Mackenzie - L'actif géré a atteint 246,0 milliards de dollars, comparativement à 256,0 milliards au mois dernier. Le total des ventes nettes s'est établi à 1,2 milliard de dollars3, comparativement à des ventes nettes de 3,1 milliards4, 5 en mars 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont élevées à 80 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 15 millions4 en mars 2025.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.



Gestion de patrimoine Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine Placements

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 31 mars 2026





Flux nets





Ventes nettes de fonds communs de placement 227,0 (120,6) 106,4 Créations nettes de parts de FNB

200,1 200,1 Ventes nettes de fonds d'investissement 227,0 79,5 306,5 Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels

1 101,51,3 1 101,5 Ventes nettes au titre de l'actif géré 227,0 1 181,0 1 408,0 Autres flux nets (101,7)

(101,7) Flux nets 125,3 1 181,0 1 306,3







Flux bruts





Ventes brutes de fonds communs de placement 1 669,3 1 206,0 2 875,3 Entrées brutes des courtiers 1 631,4

1 631,4

Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Mars

2026 Février

2026 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine





IG Gestion de patrimoine





Actif géré 140 520 145 705 (3,6) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 128 22 837 (3,1) % Actif sous services-conseils 162 648 168 542 (3,5) % Actifs sans honoraires (2 600) (2 623) (0,9) % Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans

honoraires2 160 048 165 919 (3,5) %







Gestion d'actifs





Placements Mackenzie





Fonds communs de placement 64 812 67 997 (4,7) % FNB 13 361 13 930 (4,1) % Fonds d'investissement 78 173 81 927 (4,6) %







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 15 456 15 421 0,2 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 57 720 60 755 (5,0) % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 73 176 76 176 (3,9) %







Total de l'actif géré des tiers 151 349 158 103 (4,3) % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 94 604 97 937 (3,4) % Total 245 953 256 040 (3,9) %







FNB distribués à des tiers 13 361 13 930 (4,1) % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 12 825 12 641 1,5 % Total des FNB 26 186 26 571 (1,4) %







Total





Actif géré 291 869 303 808 (3,9) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 128 22 837 (3,1) % Actif géré et actif sous services-conseils 313 997 326 645 (3,9) % Actifs sans honoraires (2 600) (2 623) (0,9) % Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans honoraires 311 397 324 022 (3,9) %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2026 Gestion de patrimoine

IG Gestion de patrimoine

Actif géré 141 753 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 050 Actif sous services-conseils 163 803 Actifs sans honoraires (2 065) Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans honoraires2 161 738



Gestion d'actifs

Placements Mackenzie

Fonds communs de placement 66 287 FNB 13 211 Fonds d'investissement 79 498



Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 14 888 Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 58 725 Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 73 613



Total de l'actif géré des tiers 153 111 Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 95 040 Total 248 151



FNB distribués à des tiers 13 211 FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 12 272 Total des FNB 25 483



Total

Actif géré 294 864 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 050 Actif géré et actif sous services-conseils 316 914 Actifs sans honoraires (2 065) Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans honoraires 314 849

1. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine.

2. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple, compte non tenu des actifs sans honoraires, fondée sur les valeurs de fin de mois est de 162 137 millions de dollars.

3. En mars 2026, Mackenzie avait remporté des mandats de 1,2 milliard de dollars auprès de clients institutionnels.

4. En mars 2025, un client institutionnel, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, a apporté des changements à la répartition des fonds, lesquels ont engendré des rachats de 144 millions de dollars.

5. En mars 2025, Mackenzie avait remporté des mandats de 3,0 milliards de dollars auprès d'investisseurs institutionnels.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « actifs sans honoraires » représentent les actifs d'investisseurs institutionnels qui sont détenus par IG Gestion de patrimoine et pour lesquels la Société ne perçoit pas d'honoraires de conseil de façon continue aux termes des ententes de service actuelles. Ces actifs sont inclus afin d'assurer l'exhaustivité de l'information financière mais ne génèrent pas d'honoraires de façon récurrente.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IGWM. IGWM est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 314 milliards de dollars au 31 mars 2026. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647 828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204 777-4888, [email protected]