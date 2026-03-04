WINNIPEG, MB, le 4 mars 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui un total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils record de 326,6 milliards de dollars au 28 février 2026, soit une hausse de 17,4 % par rapport à 278,2 milliards au 28 février 2025. Le total des entrées nettes consolidées s'est établi à 647 millions de dollars pour février 2026.

FAITS SAILLANTS DE FÉVRIER

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont chiffrés à 326,6 milliards de dollars, comparativement à 316,1 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 647 millions de dollars, en baisse par rapport à des entrées nettes de 924 millions en février 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 1,1 milliard de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 522 millions en février 2025.

IG Gestion de patrimoine (IGWM) - L'actif sous services-conseils s'est chiffré à 168,5 milliards de dollars, comparativement à 163,8 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes a atteint 438 millions de dollars, en hausse par rapport à des entrées nettes de 398 millions en février 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 724 millions de dollars, par rapport à des ventes nettes de 525 millions en février 2025. Les entrées brutes se sont établies à 1,8 milliard de dollars et les ventes brutes à 2,2 milliards pour le mois.

Placements Mackenzie - L'actif géré a atteint 256,0 milliards de dollars, comparativement à 246,7 milliards au mois dernier. Le total des ventes nettes s'est établi à 209 millions de dollars, en baisse comparativement à des ventes nettes de 526 millions4 en février 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont élevées à 374 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 5 millions en février 2025.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.



Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine

Placements

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 28 février 2026













Flux nets













Ventes nettes de fonds communs de placement 724,2



67,8

792,0

Créations nettes de parts de FNB





306,0

306,0

Ventes nettes de fonds d'investissement 724,2



373,8

1 098,0

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





(164,5)1

(164,5)

Ventes nettes au titre de l'actif géré 724,2



209,3

933,5

Autres flux nets (286,4)







(286,4)

Flux nets 437,82



209,3

647,1

















Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 2 185,2



1 504,2

3 689,4

Entrées brutes des courtiers 1 760,7







1 760,7



Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Février

2026 Janvier

2026 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 145 705

140 936

3,4 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 837

22 905

(0,3) % Actif sous services-conseils2 168 542

163 841

2,9 %













Gestion d'actifs











Placements Mackenzie











Fonds communs de placement 67 997

66 297

2,6 % FNB 13 930

13 052

6,7 % Fonds d'investissement 81 927

79 349

3,2 %













Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 15 421

15 033

2,6 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 60 755

57 908

4,9 % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 76 176

72 941

4,4 %













Total de l'actif géré des tiers 158 103

152 290

3,8 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 97 937

94 388

3,8 % Total 256 040

246 678

3,8 %













FNB distribués à des tiers 13 930

13 052

6,7 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 12 641

11 964

5,7 % Total des FNB 26 571

25 016

6,2 %













Total











Actif géré 303 808

293 226

3,6 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 837

22 905

(0,3) % Actif géré et actif sous services-conseils 326 645

316 131

3,3 %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2026 Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 142 501

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 21 956

Actif sous services-conseils3 164 457







Gestion d'actifs



Placements Mackenzie



Fonds communs de placement 66 994

FNB 13 157

Fonds d'investissement 80 151







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 14 981

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 59 065

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 74 046







Total de l'actif géré des tiers 154 197

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 95 198

Total 249 395







FNB distribués à des tiers 13 157

FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 12 082

Total des FNB 25 239







Total



Actif géré 296 698

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 21 956

Actif géré et actif sous services-conseils 318 654



Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. Un montant de 6 millions de dollars des sorties nettes se rapporte aux actifs de clients institutionnels d'IG Gestion de patrimoine. Un montant de 2 845 millions de dollars de l'actif sous services-conseils à la fin se rapporte aux actifs de clients institutionnels, dont une tranche de 2 623 millions sont sans honoraires. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple fondée sur les valeurs de fin de mois est de 163 791 millions de dollars. En février 2025, Mackenzie avait remporté des mandats de 492 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IGWM. IGWM est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 327 milliards de dollars au 28 février 2026. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

