La société figure parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada, les meilleurs employeurs au Manitoba, les employeurs les plus écolos au Canada et les meilleurs employeurs pro-famille au Canada

WINNIPEG, MB, le 21 avril 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au classement des meilleurs employeurs de 2026, selon Mediacorp Canada Inc. (Mediacorp) dans quatre catégories, notamment parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada, les meilleurs employeurs au Manitoba, les employeurs les plus écolos au Canada et les meilleurs employeurs pro-famille au Canada, en plus d'avoir été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp en novembre 2025.

Mediacorp établit des classements dans plusieurs compétitions présentant un intérêt particulier et d'envergure régionale, afin de reconnaître les entreprises qui offrent à leur personnel un milieu de travail exceptionnel et des politiques de ressources humaines progressistes.

« Nous ne pourrions pas éprouver une plus grande fierté qu'en se retrouvant parmi les meilleurs employeurs dans plusieurs catégories selon Mediacorp, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. « Ces formes de reconnaissance témoignent des efforts soutenus de notre personnel pour bâtir un milieu de travail où les employées et employés se sentent soutenus, valorisés et en mesure d'accomplir un travail enrichissant à chaque étape de leur carrière, tout en ayant la possibilité de faire oeuvre utile dans leur collectivité. »

IGM a été désignée pour la quatrième année consécutive comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada, en reconnaissance de son engagement à favoriser un milieu de travail inclusif où les membres du personnel se sentent respectés, soutenus et outillés. L'inclusion à IGM fait partie intégrante de notre façon de diriger, de promouvoir l'avancement des talents et de créer de la valeur, maintenant et pour l'avenir.

Pour une cinquième année consécutive, IGM fait partie des meilleurs employeurs du Manitoba, ce qui témoigne de sa présence importante dans la province. IGM et IG Gestion de patrimoine (IG) ont tous deux leur siège social à Winnipeg; 2026 est l'année du centenaire de la fondation d'IG dans cette ville. Cette reconnaissance reflète l'investissement d'IGM dans les talents locaux, les pratiques en milieu de travail et les liens avec la collectivité.

IGM a également été reconnue comme l'un des employeurs les plus écolos au Canada pour la troisième année consécutive, ce qui fait ressortir la façon dont l'aspect de la durabilité environnementale a été intégré dans les activités quotidiennes, la mobilisation des employé(e)s et la stratégie Agir maintenant pour un meilleur avenir de l'entreprise. Au cours de la dernière année, IGM a accordé la priorité à la durabilité dans les projets immobiliers, a lancé un programme d'événements plus écoresponsables et s'est associée à Mammoth Climate pour aider à améliorer la littératie climatique et environnementale du personnel.

Pour la première fois, IGM a été nommée l'un des meilleurs employeurs pro-famille au Canada; cette mention vise à reconnaître les pratiques en milieu de travail qui aident les employé(e)s à concilier leur vie professionnelle et familiale et leurs responsabilités de proche aidant(e). À IGM, cela comprend des formules de travail flexibles, des programmes de santé et de mieux-être inclusifs et des avantages sociaux qui évoluent en fonction des besoins changeants des employé(e)s.

« Être un employeur centré sur la personne est essentiel à notre fonctionnement et à notre croissance, a déclaré Cynthia Currie, vice-présidente exécutive et cheffe des ressources humaines, à la Société financière IGM. « Notre culture repose sur l'inclusion, la durabilité et l'importance accordée à notre personnel, et nous éprouvons une grande fierté pour ce que nous avons accompli ensemble. »

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 314 milliards de dollars au 31 mars 2026. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à : Nini Krishnappa, Société financière IGM, 647-828-2553, [email protected]