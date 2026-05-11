Un nouveau sondage national de Definity révèle qu'une nette majorité de la population canadienne croit que les compagnies d'assurance devraient jouer un rôle de premier plan dans l'adaptation aux changements climatiques et la prévention des risques.

WATERLOO, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - La Société financière Definity (TSX: DFY) a publié aujourd'hui son Rapport sur la durabilité et sa Déclaration de responsabilité publique 2025. Le rapport les résultats et les progrès de Definity dans ses domaines d'intervention prioritaires : s'adapter aux changements climatiques, favoriser une main-d'œuvre épanouie, mettre en place des pratiques commerciales résilientes et cultiver des relations stratégiques. Ces rapports se trouvent à la page Durabilité du site Web de Definity.

Faits saillants du rapport (Groupe CNW/Definity Financial Corporation)

Ce rapport souligne les efforts déployés pour soutenir l'adaptation au climat et la résilience, promouvoir l'équité et stimuler l'innovation afin de renforcer l'industrie de l'assurance et de faire évoluer l'assurance. La durabilité est intégrée à l'échelle de Definity, intégrant la modélisation des catastrophes, les données sur les réclamations et les tendances en matière de sinistres pour peaufiner ses approches en matière de souscription, prendre des décisions éclairées quant à la mise à jour de ses produits et améliorer ses stratégies d'atténuation des risques. Le rapport de cette année s'appuie sur les conclusions du sondage de Definity sur la résilience et l'adaptation climatique de 2026, qui démontrent un mandat clair en faveur de mesures prises par les compagnies d'assurance quant aux changements climatiques et à l'écoresponsabilité.

« Comme nous le faisons depuis de nombreuses années, Definity a continué d'avoir une incidence positive sur sa clientèle et ses communautés tout au long de 2025 en respectant ses engagements en matière de changements climatiques et d'action sociale », a déclaré Rowan Saunders, Président et chef de la direction de Definity. « Les résultats du sondage de Definity sur la résilience et l'adaptation climatique de 2026 rendent ce mandat très clair : 81 % des consommateurs d'assurance au Canada s'attendent à ce que leurs assureurs les aident activement à réduire les risques et à prévenir les sinistres. Definity est convaincue que son orientation stratégique correspond aux besoins de la population canadienne et est déterminée à être le partenaire sur lequel cette dernière peut compter dans un monde en évolution. »

Quelques faits saillants du rapport de 2025 et du sondage

S'adapter aux changements climatiques : Une forte majorité des consommateurs d'assurance sondés au Canada s'inquiètent des risques financiers et physiques liés aux changements climatiques, 70 % d'entre eux se disant préoccupés par leur propre sécurité et par les dommages matériels causés par des événements découlant des changements climatiques. Definity a des investissements, des partenariats et des actions clés qui soutiennent l'atténuation de ces risques :

Investissements dans la science et la recherche climatiques, en cofinançant la chaire de recherche ClimACT à l'Université du Québec à Montréal pour faire progresser la modélisation des risques climatiques et la recherche sur l'adaptation.

Poursuite de la promotion des politiques d'adaptation et de résilience en assumant un rôle de leader au sein d'Un Canada résistant au climat, une coalition intersectorielle qui milite pour une économie et une société plus résilientes aux catastrophes.

Pendant les feux de forêt de 2025, l'équipe des réclamations des biens de Definity a traité près de 500 réclamations découlant des feux de forêt. Parmi les clients et clientes soutenus par l'équipe d'intervention en cas de catastrophe, 71 % d'entre eux sont devenus des promoteurs de Definity, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de recommander Definity à un ami ou à un collègue en fonction de leur expérience.

Dépassement de notre cible provisoire de -30 % en matière d'émissions de gaz à effet de serre, avec une réduction d'environ 36 % des émissions des champs 1 et 2 par rapport à l'année de référence 2019.

Favoriser une main-d'œuvre épanouie : Une culture forte et inclusive est le fondement de la mise en œuvre de mesures claires qui témoignent d'un véritable engagement envers les gens d'ici :

Progression des objectifs de représentation plus élevés, avec 29 % des postes de vice-présidence et de la haute direction occupés par des personnes noires, autochtones, de couleur, LGBTQ+ ou vivant avec un handicap, ce qui dépasse notre cible de 15 %.

Mettre en place des pratiques commerciales résilientes : Selon le sondage, plus de la moitié des consommateurs d'assurance au Canada (56 %) choisirait une compagnie d'assurance transparente et engagée en faveur de la durabilité. Definity a démontré son engagement en faveur de la transparence et de la résilience par des actions clés :

Des produits modernisés en assurance habitation, y compris la mise à jour de l'avenant Garantie pour les améliorations vertes, qui prévoit jusqu'à 10 000 $ par réclamation pour des améliorations comme des toitures résistantes à la grêle et au vent, des matériaux résistants au feu, des clapets antiretour, des pompes d'assèchement et l'imperméabilisation des fondations.

Poursuite de l'intégration des connaissances sur les risques climatiques en évolution dans l'intérêt de souscription, la tarification et la gestion de portefeuilles d'assurance des particuliers et des entreprises.

Mise à jour des directives de souscription à la suite d'une vérification diligente et d'une évaluation approfondie des risques, permettant ainsi à Definity d'offrir une couverture pour certains des plus grands projets de construction en bois massif au Canada, une méthode de construction à faible émission de carbone.

Récipiendaire du prix Meilleur rapport sur la durabilité (sociétés à moyenne capitalisation) pour la deuxième année consécutive au gala IR Impact Awards, qui récompense l'excellence en matière de relations avec les investisseurs et de transparence relative à l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) au Canada.

Cultiver des relations stratégiques : Animée par sa raison d'être d'aider sa clientèle et ses communautés à s'adapter et à s'épanouir, Definity considère l'assurance comme étant plus qu'une simple protection financière : il s'agit d'un fondement de résilience qui soutient les gens d'ici à se préparer, à réagir et à se remettre des événements inattendus de la vie.

Contribution record de 5,3 millions de dollars à des programmes communautaires soutenant la résilience climatique et l'inclusion économique, représentant le montant le plus élevé d'investissements communautaires en plus de 150 ans d'histoire de l'entreprise.

Formation de plus de 800 courtiers et courtières partenaires dans le cadre du cours Protéger les clients contre les inondations et les feux de forêt , afin de leur permettre de mieux conseiller leur clientèle sur l'évolution des risques climatiques.

, afin de leur permettre de mieux conseiller leur clientèle sur l'évolution des risques climatiques. Partenariat avec des institutions universitaires de premier plan pour faire progresser la science du climat et le développement durable. Nous avons notamment cofinancé la chaire de recherche ClimACT de l'Université du Québec à Montréal pour faire progresser la modélisation des risques climatiques.

Soutien au projet du bois massif de l'Université Dalhousie en versant une contribution de 300 000 $ pour aider à la conception d'un prototype d'habitation modulaire préfabriquée en bois massif, ce qui permettra à l'industrie de mieux comprendre ce qu'est une construction durable et résistante au climat.

La Déclaration de responsabilité publique de la Compagnie d'assurance générale Dominion du Canada, de la Compagnie d'assurance Definity du Canada et de la Compagnie d'Assurance Saint-Paul (Succursale canadienne) est également disponible sur demande.

Le sondage national de Definity sur la résilience et l'adaptation climatique de 2026 a été réalisé du 25 au 28 mars 2026 par l'équipe de la veille stratégique de Sonnet à l'aide du tableau de bord de Medallia. L'équipe a sondé 1 500 personnes âgées de 21 à 64 ans, à la recherche d'une assurance automobile ou habitation.

À propos de la Société financière Definity

La Société financière Definity (« Definity », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant environ 6,3 milliards de dollars en primes brutes souscrites (présentées sur une base pro forma afin de tenir compte de la transaction Travelers) pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2026 et environ 4,1 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 mars 2026.

SOURCE Definity Financial Corporation

Personnes-ressources: Questions des investisseurs : Dennis Westfall, Vice-président, Relations avec les investisseurs, (Cell.) 416 435-5568, [email protected]; Questions des médias : Sarah Attwells, Vice-présidente adjointe, Communication d'entreprise, (Cell.) 226 753-1130, [email protected]