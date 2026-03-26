WATERLOO, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - La Société financière Definity (TSX : DFY) poursuit l'expansion de sa relation stratégique avec Google Cloud en adoptant Gemini Enterprise, la plateforme agentique de Google Cloud intégrant l'intelligence artificielle (IA) dans ses activités quotidiennes. Cette étape importante permet à Definity d'être l'une des premières compagnies canadiennes à adopter Gemini Enterprise dans l'ensemble de l'entreprise, accélérant ainsi son ambition de devenir l'un des assureurs de dommages les plus importants et les plus innovateurs au Canada.

Gemini Enterprise représente une étape clé dans le parcours de Definity visant à accroître son avantage numérique et en matière d'IA, en intégrant des outils intelligents et des plateformes évolutives favorisant l'innovation et la productivité. En mettant à profit Gemini Enterprise dans l'ensemble de ses activités dans le cadre d'une gamme croissante de solutions d'IA pour son équipe, Definity redéfinit le travail en fournissant des outils plus intelligents pour stimuler la collaboration et l'efficacité, et façonner l'avenir de l'assurance.

« En s'appuyant sur son étroite collaboration avec Google Cloud, Definity est dans une position idéale pour concevoir des capacités fondées sur l'IA au fil de l'évolution de Definity », explique Tatjana Lalkovic, Vice-présidente principale et chef de la technologie, Definity. « Notre approche face à l'IA consiste à donner à nos équipes les moyens de libérer l'innovation, de favoriser la créativité et la productivité, et de créer de nouvelles façons d'offrir une expérience courtier et client exceptionnelle. »

« Nous sommes fiers de soutenir la transformation numérique de Definity grâce à Gemini Enterprise », affirme Farsad Nasseri, Directeur général national de Google Cloud Canada. « En mettant des agents spécialisés à la disposition de chaque personne, Gemini Enterprise permet à Definity d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de collaboration. »

L'approche de Definity en matière d'IA est fondée sur des principes qui permettent à l'innovation d'offrir une réelle valeur ajoutée à l'entreprise. Cette approche s'appuie sur plus d'une décennie d'expérience dans l'exploitation de l'IA pour informer les décisions stratégiques et favoriser l'amélioration des processus tout au long de la chaîne de valeur de l'assurance, en utilisant les meilleures pratiques et des outils pratiques qui veillent à ce que les modèles et leurs applications soient éthiques et conformes à la législation et à la réglementation en vigueur. Les initiatives de Definity en matière d'IA vont au-delà de la simple automatisation des tâches pour réimaginer les processus dans leur ensemble. Ces principes sont intégrés dans les quatre piliers de la stratégie de Definity en matière d'IA : ancrer l'IA dans les priorités de l'entreprise, construire une base pour l'avenir, intégrer la gouvernance en mettant l'accent sur une IA responsable et sécuritaire, et renforcer les capacités de nos équipes à maîtriser l'IA.

Cette feuille de route jette les bases d'un progrès durable et d'une adoption responsable de l'IA. En intégrant des outils d'IA avancés dans le quotidien, Definity renforce sa résilience opérationnelle, soutient une meilleure prise de décision et crée un environnement où les employés et employées peuvent s'épanouir.

À propos de la Société financière Definity

La Société financière Definity (« Definity », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant plus de 4 8 milliards de dollars en primes brutes souscrites en 2025 et plus de 4 0 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 décembre 2025.

SOURCE Definity Financial Corporation

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