WATERLOO, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - La Société financière Definity (TSX: DFY) annoncera ses résultats financiers du premier trimestre 2026 après la fermeture du marché le jeudi 7 mai 2026. Ces résultats seront disponibles au www.definityfinancial.com/investisseurs.

Une webdiffusion en direct (en anglais seulement) et une conférence téléphonique sont prévues le vendredi 8 mai 2026 à 11 h HE. Les membres suivants de l'équipe de la haute direction discuteront des résultats et répondront aux questions des analystes :

Rowan Saunders, Président et chef de la direction

Philip Mather, Chef des services financiers

Fabian Richenberger, Chef de l'exploitation

Paul MacDonald, Vice-président directeur, Assurance des particuliers et canaux numériques

Obaid Rahman, Vice-président directeur, Assurance des entreprises

Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant le 416 945-7677 ou le 1 888 699-1199 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la conférence. Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à l'adresse https://emportal.ink/4c4rtf5 afin de recevoir un appel automatisé instantané.

Suivant l'appel, la webdiffusion sera archivée au www.definityfinancial.com/investisseurs/evenements-et-presentations. Une retransmission de l'appel sera également disponible du 8 mai 2026, à 14 h (HE), jusqu'à minuit le 15 mai 2026. Pour écouter la retransmission, composez le 289 819-1450 ou le 1 888 660-6345 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est 80902.

À propos de la Société financière Definity

La Société financière Definity (« Definity », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant 6,3 milliards de dollars en primes brutes souscrites combinées après la conclusion de la transaction des activités canadiennes d'assurance des particuliers et de la majorité des activités d'assurance des entreprises (à l'exception du cautionnement et de certaines catégories d'affaires précises, que Travelers a conservées) de Travelers, et plus de 4,0 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 décembre 2025. Forte d'un portefeuille diversifié couvrant à la fois l'assurance des particuliers et l'assurance des entreprises, ainsi que d'une plateforme nationale de courtage en assurance de dommages figurant parmi les dix plus importantes au Canada, Definity allie une souscription rigoureuse à un engagement sans faille envers la satisfaction du réseau de courtage et de la clientèle. Definity est au service de la population canadienne d'un océan à l'autre, en lui offrant stabilité, innovation et expertise.

SOURCE Definity Financial Corporation

Coordonnées: Questions des investisseurs : Dennis Westfall, Vice-président, Relations avec les investisseurs, (Cell.) 416 435-5568, [email protected]; Questions des médias : Sarah Attwells, Vice-présidente adjointe, Communication d'entreprise, (Cell.) 226 753-1130, [email protected]