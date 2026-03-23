WATERLOO, ON, le 23 mars 2026 /CNW/ - Rowan Saunders, Président et chef de la direction de la Société financière Definity (TSX : DFY), participera à une discussion informelle dans le cadre de la 24e Conférence annuelle sur les services financiers de la Banque Nationale le mercredi 25 mars 2026, à 14 h, heure de l'Est.

Pour accéder à la webdiffusion, allez à l'adresse : https://www.definityfinancial.com/French/investors/events-presentations/default.aspx.

La vidéo complète de la webdiffusion sera archivée sur notre site Web pendant 90 jours.

À propos de la Société financière Definity

La Société financière Definity (« Definity », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant plus de 4 8 milliards de dollars en primes brutes souscrites en 2025 et plus de 4 0 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 décembre 2025.

SOURCE Definity Financial Corporation

Personnes-ressources : Questions des investisseurs : Dennis Westfall, Vice-président, Relations avec les investisseurs, (Cell.) 416-435-5568, [email protected]; Questions des médias : Sarah Attwells, Vice-présidente adjointe, Communication d'entreprise, (Cell.) 226-753-1130, [email protected]