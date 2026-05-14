WATERLOO, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - La Société financière Definity (« Definity ») (TSX : DFY) a annoncé aujourd'hui les résultats du vote tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires le 14 mai 2026. Les actionnaires ont voté en faveur de tous les points à l'ordre du jour, notamment l'élection de chacun des candidats au poste d'administrateur, comme indiqué ci-dessous.

Nomination de la personne responsable de l'audit

VOTES EN FAVEUR % EN FAVEUR VOTES D'ABSTENTION % D'ABSTENTIONS 101 438 026 98,34 % 1 709 286 1,66 %

Élection des membres du conseil d'administration

CANDIDAT OU

CANDIDATE VOTES EN

FAVEUR % EN FAVEUR VOTES CONTRE % CONTRE Sonia Baxendale 102 727 690 99,79 % 213 535 0,21 % Elizabeth DelBianco 101 842 655 98,93 % 1 098 568 1,07 % Daniel Fortin 102 647 375 99,71 % 293 850 0,29 % Sabrina Geremia 102 871 048 99,93 % 70 177 0,07 % Micheál J. Kelly 102 589 350 99,66 % 351 875 0,34 % Robert McFarlane 102 708 403 99,77 % 232 822 0,23 % Adrian Mitchell 102 209 849 99,29 % 731 374 0,81 % Susan Monteith 102 730 230 99,80 % 210 993 0,20 % Rowan Saunders 102 736 914 99,80 % 204 311 0,20 % Edouard Schmid 102 661 856 99,73 % 279 367 0,27 % Michael Stramaglia 101 512 296 98,61 % 1 428 927 1,39 %

Vote consultatif non contraignant sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction

VOTES EN FAVEUR % EN FAVEUR VOTES D'ABSTENTION % D'ABSTENTIONS 101 805 337 98,90 % 1 135 888 1,10 %

Les résultats finaux du vote sur tous les points de l'assemblée sont archivés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DEFINITY

La Société financière Definity (« Definity », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant environ 6,3 milliards de dollars en primes brutes souscrites (présentées sur une base pro forma afin de tenir compte de la transaction Travelers) pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2026 et environ 4,1 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 mars 2026.

SOURCE Definity Financial Corporation

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS: Questions des investisseurs : Dennis Westfall, Vice-président, Relations avec les investisseurs, (Cell.) 416 435-5568, [email protected]; Questions des médias : Sarah Attwells, Vice-présidente adjointe, Communication d'entreprise, (Cell.) 226 753-1130, [email protected]