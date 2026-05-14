LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DEFINITY ANNONCE LES RÉSULTATS DE SON ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2026 English

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Definity Financial Corporation

14 mai, 2026, 18:03 ET

WATERLOO, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - La Société financière Definity (« Definity ») (TSX : DFY) a annoncé aujourd'hui les résultats du vote tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires le 14 mai 2026. Les actionnaires ont voté en faveur de tous les points à l'ordre du jour, notamment l'élection de chacun des candidats au poste d'administrateur, comme indiqué ci-dessous.

Nomination de la personne responsable de l'audit

VOTES EN FAVEUR

% EN FAVEUR

VOTES D'ABSTENTION

% D'ABSTENTIONS

101 438 026

98,34 %

1 709 286

1,66 %

Élection des membres du conseil d'administration

CANDIDAT OU
CANDIDATE

VOTES EN
FAVEUR

% EN FAVEUR

VOTES CONTRE

% CONTRE

Sonia Baxendale

102 727 690

99,79 %

213 535

0,21 %

Elizabeth DelBianco

101 842 655

98,93 %

1 098 568

1,07 %

Daniel Fortin

102 647 375

99,71 %

293 850

0,29 %

Sabrina Geremia

102 871 048

99,93 %

70 177

0,07 %

Micheál J. Kelly

102 589 350

99,66 %

351 875

0,34 %

Robert McFarlane

102 708 403

99,77 %

232 822

0,23 %

Adrian Mitchell

102 209 849

99,29 %

731 374

0,81 %

Susan Monteith

102 730 230

99,80 %

210 993

0,20 %

Rowan Saunders

102 736 914

99,80 %

204 311

0,20 %

Edouard Schmid

102 661 856

99,73 %

279 367

0,27 %

Michael Stramaglia

101 512 296

98,61 %

1 428 927

1,39 %

Vote consultatif non contraignant sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction

VOTES EN FAVEUR

% EN FAVEUR

VOTES D'ABSTENTION

% D'ABSTENTIONS

101 805 337

98,90 %

1 135 888

1,10 %

Les résultats finaux du vote sur tous les points de l'assemblée sont archivés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DEFINITY

La Société financière Definity (« Definity », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant environ 6,3 milliards de dollars en primes brutes souscrites (présentées sur une base pro forma afin de tenir compte de la transaction Travelers) pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2026 et environ 4,1 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 mars 2026.

SOURCE Definity Financial Corporation

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS: Questions des investisseurs : Dennis Westfall, Vice-président, Relations avec les investisseurs, (Cell.) 416 435-5568, [email protected]; Questions des médias : Sarah Attwells, Vice-présidente adjointe, Communication d'entreprise, (Cell.) 226 753-1130, [email protected]

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