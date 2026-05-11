WATERLOO, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - Rowan Saunders, Président et chef de la direction de la Société financière Definity (TSX : DFY), participera à une causerie virtuelle le mercredi 13 mai 2026. La discussion sera animée par Mario Mendonca, Directeur général, Services financiers, Recherche sur les actions, Valeurs Mobilières TD, et débutera à 11 h, heure de l'Est.

À la suite de l'événement, un lien donnant accès à la retransmission sera affiché au https://www.definityfinancial.com/investisseurs/evenements-et-presentations.

L'intégralité de la webdiffusion sera archivée pendant 90 jours par Valeurs Mobilières TD, et le lien sera publié sur notre site Web.

À propos de la Société financière Definity

La Société financière Definity (« Definity », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant environ 6,3 milliards de dollars en primes brutes souscrites (présentées sur une base pro forma afin de tenir compte de la transaction Travelers) pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2026 et environ 4,1 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 mars 2026.

SOURCE Definity Financial Corporation

Personnes-ressources : Questions des investisseurs : Dennis Westfall, Vice-président, Relations avec les investisseurs, (Cell.) 416 435-5568, [email protected]; Questions des médias : Sarah Attwells, Vice-présidente adjointe, Communication d'entreprise, (Cell.) 226 753-1130, [email protected]