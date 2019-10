La société Federated Co-operatives Limited adopte la nouvelle marque de certification Assurance qualité des œufs(MC)

« Nous savons que les clients des magasins Co-op se soucient de la provenance et de la méthode de production de leurs aliments », a déclaré Ron Healey, vice-président, Affaires agricoles et consommation, chez FCL. « Nous travaillons avec les Producteurs d'œufs du Canada et nous utilisons la marque de certification AQO MC pour donner à nos clients l'assurance que les œufs canadiens sont un produit de haute qualité qui tient compte du bien-être des animaux. »

Tous les œufs ayant la certification AQOMC respectent les normes les plus élevées du programme Propreté d'abord - Propreté toujoursMD et du Programme de soins aux animaux des Producteurs d'œufs du Canada. Ces normes sont importantes et, pour les consommateurs canadiens, la marque de certification AQOMC apposée sur la boîte même est une indication visuelle de la conformité du produit à ces normes.

« Pour les producteurs d'œufs canadiens, le programme de certification AQOMC témoigne des décennies de travail consacrées à l'élaboration et au renforcement des normes dans l'industrie canadienne de la production d'œufs », a déclaré Roger Pelissero, producteur d'œufs de troisième génération et président des Producteurs d'œufs du Canada.

« En apposant la marque de certification AQOMC sur ses produits, Co-op démontre son engagement en matière d'approvisionnement en œufs locaux, salubres et de qualité. Nous sommes ravis de son enthousiasme et de son appui à l'égard de la certification AQOMC et nous nous réjouissons à la perspective de voir encore plus de boîtes d'œufs portant la marque de certification dans les magasins de partout au Canada. »

Visitez qualitedesoeufs.ca pour en savoir plus sur le programme de certification AQOMC des Producteurs d'œufs du Canada.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

À propos de la société Federated Co-operatives Limited

La société Federated Co-operatives Limited (FCL) est la 54e entreprise en importance au Canada et la plus grande coopérative non financière au pays. FCL est une coopérative de vente en gros, de fabrication, de commercialisation et d'administration unique en son genre qui appartient à plus de 170 coopératives de vente au détail autonomes de l'Ouest canadien. FCL et ces coopératives locales de vente au détail forment collectivement le Co-operative Retailing System (CRS), un système coopératif de vente au détail. Nous comptons au total 25 000 employés qui offrent des services à 1,9 million de membres actifs et à un nombre encore plus élevé de clients non membres dans 1 500 points de vente au détail de près de 600 collectivités. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.fcl.crs.

