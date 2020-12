La Société du parc Jean-Drapeau annonce le dévoilement d'un parcours cyclable hivernal sur l'île Sainte-Hélène pour assurer la mobilité active quatre saisons

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Afin d'accueillir les cyclistes au Parc toute l'année, la Société du parc Jean-Drapeau offrira un parcours cyclable hivernal entre les ponts Jacques-Cartier et de la Concorde. Ce tracé hivernal, qui traversa l'île Sainte-Hélène en passant par une combinaison de voies multifonctionnelles et véhiculaires, sera déneigé de façon régulière afin de permettre un transit sécuritaire aux cyclistes, et ce, tout l'hiver. Des panneaux signalétiques de couleur bleue avec des flocons de neige informeront les cyclistes du parcours à utiliser.