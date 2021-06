La vision stratégique de M me Legault, de même que ses connaissances de l'industrie du tourisme et son expertise acquise à l'échelle internationale sont des bases solides sur lesquelles nous pourrons compter pour positionner avantageusement Montréal et tout le Québec et ainsi contribuer le plus possible à la relance économique.

Un parcours exemplaire et une expertise internationale

Mme Legault cumule plus de 20 ans d'expérience à titre de gestionnaire stratégique. Elle a notamment été responsable du développement des affaires sur les marchés internationaux en tant que vice-présidente, Affaires internationales pour Destination Canada. De plus, elle a occupé plusieurs postes de gestion en marketing et en communication durant plus de 10 ans pour Tourisme Montréal, notamment celui d'architecte de marque pour maximiser la performance de l'organisation sur les marchés ciblés tout en rehaussant la réputation de Montréal comme destination d'agrément et d'affaires.

Ses qualités de gestionnaire sachant entretenir efficacement un réseau collaboratif et des relations avec les partenaires d'affaires et les institutions gouvernementales seront définitivement un atout pour le Palais. Ses nombreuses compétences font d'elle la personne tout indiquée pour poursuivre la transformation numérique et organisationnelle du Palais conformément au plan stratégique amorcé.

Des bases solides pour poursuivre la vision du Palais des congrès de l'avenir

Soulignons que, depuis quelques mois, Luc Charbonneau agissait à titre de PDG intérimaire. Nous saluons sa généreuse contribution au sein de l'entreprise ainsi que sa grande collaboration avec les diverses parties prenantes, qui ont été des plus bénéfiques pour le Palais. Notons au passage qu'il s'est acquitté de sa tâche avec brio durant cette période transitoire. L'équipe de gestion et le Conseil lui sont sincèrement reconnaissants pour son dévouement et son travail cohérent avec la vision du Palais de l'avenir. M. Charbonneau poursuivra sa carrière au Palais à titre de vice-président, Développement des affaires et des alliances stratégiques.

« Nous nous réjouissons de l'arrivée de Mme Emmanuelle Legault, une gestionnaire chevronnée au parcours impressionnant. Je suis convaincue que son leadership, sa vision stratégique ainsi que sa vaste expérience et ses connaissances de notre industrie du tourisme d'affaires nous placent en très bonne posture pour tirer profit des opportunités de la relance économique à venir. Mme Legault arrive en poste à un moment clé pour accompagner la Palais des congrès dans la poursuite de sa transformation. Je salue par le fait même tout le travail effectué par Luc Charbonneau et l'équipe du Palais durant cette période de transition »

- Josée Noiseux, présidente du conseil d'administration du Palais des congrès de Montréal

« Félicitations à Mme Emmanuelle Legault, première femme présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal ! Je suis convaincue que Mme Legault saura consolider le positionnement du Palais à l'échelle internationale tout en poursuivant les efforts d'ancrage auprès des communautés, des partenaires et des acteurs du développement de Montréal et du Québec. Alors que l'industrie de l'événementiel entame sa reprise, une période critique de laquelle le Québec compte bien tirer profit, je crois sincèrement que le Palais est maintenant bien en selle pour poursuivre son développement et relancer les activités avec vigueur lorsque la situation le permettra. Je tiens à féliciter et à remercier toute l'équipe du Palais, notamment Luc Charbonneau qui a assuré l'intérim, ainsi que les membres du conseil d'administration d'avoir tenu si bien les rênes de l'organisation durant cette période de transition. »

- Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis bien heureuse et enthousiaste à l'idée de joindre l'équipe du Palais. Je suis convaincue qu'ensemble nous pourrons relever le défi de la relance des congrès et des événements à Montréal. Le Palais des congrès de Montréal est au cœur d'une ville reconnue mondialement pour son dynamisme et sa créativité. Nous savons déjà que la reprise est à nos portes avec plus de 20 congrès majeurs reportés et près de 15 nouveaux congrès signés durant la pandémie et j'ai la ferme intention de leur faire découvrir le savoir-faire des gens d'ici et leur faire redécouvrir cette métropole qui m'anime depuis toujours! »

- Emmanuelle Legault, nouvelle présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

